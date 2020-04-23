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23 апреля,
2020
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После допроса в прокуратуре на томского активиста завели дело за участие в «Открытой России»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела в отношении местного активиста Сергея Иванова об участии в «Открытой России», признанной «нежелательной» организацией. Об этом ТВ2 рассказал координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.

После допроса в прокуратуре на томского активиста завели дело за участие в «Открытой России»

Поводом для составления административного протокола по статье 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией) послужило заявление Иванова о нападении на него в подъезде дома. Именно это прокуратура и посчитала доказательством участия томского активиста в «Открытой России».


«В материалах дела присутствует справка томского Центра по противодействию экстремизму, в которой в качестве факта, доказывающего участие Иванова в осуществлении деятельности «нежелательной организации», приводится обращение активиста в полицию в конце декабря 2019 г. в связи с нападением на него в подъезде его дома. О результатах проверки полицией обстоятельств нападения до настоящего момента ничего не известно, зато само заявление Иванова уже в первых числах января 2020 г. попало в распоряжение томского Центра по противодействию экстремизму. Центр Э и прокуратура сработали по формуле: подал в полицию заявление о нападении — получи дело за сотрудничество с «нежелательной организацией», — рассказал Алексей Прянишников.


Алексей Прянишников отмечает, что о ликвидации движения «Открытая Россия» Генпрокуратуре РФ было известно и она «подтверждала ликвидацию ранее».


Добавим, что о вызове активиста Сергея Иванова в прокуратуру, несмотря на режим самоизоляции, стало известно сегодня днем, 23 апреля.

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