Посевы погибли в 23 районах Алтайского края из-за засухи

По словам Чеботарева, такой засушливой погоды в регионе не было много лет, а с апреля этого года выпало лишь около трети среднемноголетних показателей осадков.

В Алтайском крае 23 района сообщили о полной гибели урожая из-за засухи, информацию подтвердил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботарев.

Ранее приводились данные, согласно которым количество осадков, выпавших с начала апреля на ряде территорий края, составило от 29% до 56% от среднемноголетних показателей.





По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по предварительным подсчетам, аграрии понесут затраты и недополучат урожай на 10 млрд рублей.





«В этом году в регионе фиксируются все опасные явления, которые являются основанием для введения режима чрезвычайной ситуации: атмосферная и почвенная засуха, суховей. На данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч га», — цитирует Чеботарева Тайга.инфо.





Отметим, в 59 районах и двух городских округах края введен режим ЧС в связи с засухой.





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