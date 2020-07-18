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18 июля,
2020
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Посевы погибли в 23 районах Алтайского края из-за засухи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Алтайском крае 23 района сообщили о полной гибели урожая из-за засухи, информацию подтвердил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботарев.


По словам Чеботарева, такой засушливой погоды в регионе не было много лет, а с апреля этого года выпало лишь около трети среднемноголетних показателей осадков.

Посевы погибли в 23 районах Алтайского края из-за засухи

Ранее приводились данные, согласно которым количество осадков, выпавших с начала апреля на ряде территорий края, составило от 29% до 56% от среднемноголетних показателей.


По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по предварительным подсчетам, аграрии понесут затраты и недополучат урожай на 10 млрд рублей. 


«В этом году в регионе фиксируются все опасные явления, которые являются основанием для введения режима чрезвычайной ситуации: атмосферная и почвенная засуха, суховей. На данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч га», — цитирует Чеботарева Тайга.инфо.


Отметим, в 59 районах и двух городских округах края введен режим ЧС в связи с засухой. 


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