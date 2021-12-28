«Посягательства на права граждан». Что известно о задержаниях сибирских сторонников Навального

Сегодня силовики пришли с обысками к бывшим сотрудникам нескольких региональных штабов* политика Алексея Навального. Предположительно, все оперативные мероприятия связаны с делом об «экстремистском сообществе», возбужденном против Навального и его соратников. Рассказываем, что на данный момент известно о задержаниях сибирских оппозиционеров.

Ксения Фадеева (Томск)

Депутата городской Думы Томска и экс-главу местного штаба Навального* задержали на даче за городом. Обыск прошел как на даче, так и в двух квартирах: самой Фадеевой и ее подруги, известно, что ее делом занимаются московские сотрудники Следственного комитета. По нашей информации, Фадеева проходит подозреваемой по делам об организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК — от 7 до 12 лет колонии) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК — штраф до 120 тысяч рублей). Экс-координатор региональной сети штабов Навального* Леонид Волков рассказал, что после дела главы уфимского штаба Лилии Чанышевой всем бывшим региональным координаторам предлагали уехать из страны. По словам Волкова, Ксения Фадеева рассказала, что «ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность — она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе». О том, что Ксения Фадеева понимала опасность ситуации, но не хотела покидать Россию, рассказал также ее коллега, депутат Максим Забелин. Он также объявил сбор подписей депутатов под характеристикой Фадеевой (на данный момент кроме самого Забелина ее подписали Роман Романов, Владимир Чолахян и Артем Канарев). Меру пресечения экс-главе томского штаба Навального* изберут сегодня в Кировском районном суде. Материалы дела привезли в суд примерно в 18:30, а значит, заседание может затянуться до позднего вечера. Соратник Навального Иван Жданов сообщил, что прокуратура в качестве меры пресечения будет просить для Фадеевой запрет определенных действий, при этом журналист ТВ2, который находится в суде, рассказал, что заседание еще не началось.

Захар Сарапулов (Иркутск)

Автор: Страница Захара Сарапулова в Фейсбуке Автор: Страница Захара Сарапулова в Фейсбуке

Об обыске у Сарапулова стало известно еще утром из сообщения в созданном им телеграм-канале «Иркутский инсайдер». Осенью Сарапулов планировал баллотироваться в Госдуму от партии «Яблоко», но не смог этого сделать из-за закона, запрещающего участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. По словам девушки Сарапулова, обыск у него дома начался примерно в 6-7 часов утра. «Они проверили все — не только его комнату, но и комнату его мамы, все шкафы, все, что было возможно. Его отцу позвонил следователь, так мы узнали, что он в Следственном комитете», — добавила она. Во время обыска у экс-координатора иркутского штаба Навального* изъяли технику. Позже Захара Сарапулова задержали, он проходит подозреваемым по делу об участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). Заседание по избранию меры пресечения активисту пройдет сегодня. При этом на заседание не пускают даже родителей активиста. Отец Сарапулова рассказал, что активисту вменяют еще одну, более серьезную статью. Поскольку он, как и Ксения Фадеева, возглавлял региональный штаб*, речь может идти о статье, касающейся организации экстремистского сообщества.

Вадим Останин (Барнаул)

Автор: страница Останина во «Вконтакте» Вадим Останин (в центре) Автор: страница Останина во «Вконтакте» Вадим Останин (в центре)

До разгрома региональной сети Останин возглавлял барнаульский штаб Навального*. Сегодня утром обыск прошел в квартире матери активиста. Сам Останин до сих пор не вышел на связь после того, как в бот бывшего штаба прислали сообщение об обыске у Останина и просьбу об адвокате. Об обыске у Останина известно меньше всего — пока нет даже подтверждения его задержания. «Ещё проверяем информацию об обыске и задержании Вадима Останина, бывшего координатора штаба в Барнауле», — говорится в сообщении, появившемся в телеграм-канале «Команда Навального» в 13:40.

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