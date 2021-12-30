«Посадить могут любого»: реакция на обвинительный приговор Кляйна

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Иван Кляйн, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном предпринимательстве, признан виновным. Судья Советского районного суда Николай Хабаров приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии, а также лишил на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Вот, как комментируют приговор мэру.

Максим Забелин, депутат Думы Томска: «Россия двадцатых — это про беспредел, беззаконие и бессилие. Не важно, виновен ты или нет. Оппозиционный депутат или действующий мэр. Лоялен власти или нет. С активной гражданской позицией или "с работы-домой". Посадить могут любого, просто одних задерживают при исполнении по политическим, а других около подъезда при борьбе с висяками. Хорошо, когда еще тридцать. Плохо, когда уже пятьдесят. Извините, но других новостей на этот Новый год у меня для вас нет»

Автор: t.me/kolya_nehudoznik Автор: t.me/kolya_nehudoznik

Елена Ульянова, депутат Думы Томска: «Как многие томичи, смотрела трансляцию суда над мэром Томска Иваном Кляйном. Потрясена. Честный, бескорыстный человек отправится в колонию общего режима на два года. Конечно это будет меньше, учитывая сроки предварительного заключения и домашнего ареста. Это действительно знаковое дело, как акт несправедливости. Ни один разумный человек после такого приговора в мэры российского города не пойдет. Радует хотя бы то, что суд снял обвинения в причинении ущерба Ринату Аминову и городскому бюджету. Траты в 11 миллионов рублей не доказаны, а участок дочери все-таки не стоил заплаченных за него денег. Суд установил, что нарушена только процедура предоставления участка. Не могу понять, как будут ходить по томским улицам и смотреть в глаза томичам предприниматель и девелопер Ринат Аминов? А бывшие чиновники Касперович и Суриков? Впрочем, чувство стыда им, возможно, неведомо. Еще Ивану Кляйну будет запрещено занимать должности в органах власти. Это потеря не для Ивана Кляйна, а для всех томичей. Видела, как после оглашения приговора Иван Григорьевич пожал руку гособвинителю. Невероятной выдержки человек. Желаю ему мужества и терпения. До последней минуты надеялись, что Новый год Иван Григорьевич встретит с семьей. Завтра у них было назначено свидание дома. Оно не состоится. Дома во всяком случае».

Екатерина Радионова, депутат Думы Томского района: «Очень жаль, что сегодняшним решением суда вбит очередной клин между людьми и государством. Ивану Григорьевичу Кляйну мужества это пережить! Надеюсь справедливость в нашей стране все- таки не пустой звук....». Дмитрий Беляев, пиарщик: «Дед Мороз года — Николай Хабаров, судья Советского суда Томска. С полным мешком дерьма для томичей и семьи Ивана Кляйна».