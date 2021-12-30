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«Посадить могут любого»: реакция на обвинительный приговор Кляйна

ТВ2 Валентина Анкудинова

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Иван Кляйн, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном предпринимательстве, признан виновным. Судья Советского районного суда Николай Хабаров приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии, а также лишил на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Вот, как комментируют приговор мэру. 

Максим Забелин, депутат Думы Томска:

«Россия двадцатых — это про беспредел, беззаконие и бессилие. Не важно, виновен ты или нет.  Оппозиционный депутат или действующий мэр. Лоялен власти или нет. С активной гражданской позицией или "с работы-домой". Посадить могут любого, просто одних задерживают при исполнении по политическим, а других около подъезда при борьбе с висяками. Хорошо, когда еще тридцать. Плохо, когда уже пятьдесят. Извините, но других новостей на этот Новый год у меня для вас нет»

Автор:  t.me/kolya_nehudoznik
Автор:  t.me/kolya_nehudoznik

Елена Ульянова, депутат Думы Томска: 

«Как многие томичи, смотрела трансляцию суда над мэром Томска Иваном Кляйном. Потрясена. Честный, бескорыстный человек отправится в колонию общего режима на два года. Конечно это будет меньше, учитывая сроки предварительного заключения и домашнего ареста. Это действительно знаковое дело, как акт несправедливости.  Ни один разумный человек после такого приговора в мэры российского города не пойдет. Радует хотя бы то, что суд снял обвинения в причинении ущерба Ринату Аминову и городскому бюджету. Траты в 11 миллионов рублей не доказаны, а участок дочери все-таки не стоил заплаченных за него денег. Суд установил, что нарушена только процедура предоставления участка. 

Не могу понять, как будут ходить по томским улицам и смотреть в глаза томичам предприниматель и девелопер Ринат Аминов? А бывшие чиновники Касперович и Суриков? Впрочем, чувство стыда им, возможно, неведомо. 

Еще Ивану Кляйну будет запрещено занимать должности в органах власти. Это потеря не для Ивана Кляйна, а для всех томичей. Видела, как после оглашения приговора Иван Григорьевич пожал руку гособвинителю. Невероятной выдержки человек. Желаю ему мужества и терпения. До последней минуты надеялись, что Новый год Иван Григорьевич встретит с семьей. Завтра у них было назначено свидание дома. Оно не состоится. Дома во всяком случае».

Екатерина Радионова, депутат Думы Томского района:

«Очень жаль, что сегодняшним решением суда вбит очередной клин между людьми и государством. Ивану Григорьевичу Кляйну мужества это пережить! Надеюсь справедливость в нашей стране все- таки не пустой звук....».

Дмитрий Беляев, пиарщик:

«Дед Мороз года — Николай Хабаров, судья Советского суда Томска. С полным мешком дерьма для томичей и семьи Ивана Кляйна».

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (за день до оглашения приговора):

«Кляйна знаю хорошо, мотивация его мне понятна. И то, что это был некий посыл, это правда. Все услышали. Кто-то даже принял решения какие-то после этого. Я очень хорошо к Ивану Кляйну отношусь, поскольку знаю его давно, в разных обстоятельствах, знаю как человека высокопорядочного, честного. Разные стороны политические были. Но, поверьте на слово, как человек он мне глубоко симпатичен.  Месседж — это такое предупреждение. Основной ресурс у местного самоуправления — земля. Больше ничего нет. Земля — это то, с чего получают доходы, занимаются распределением. Вменяется, что он земельный ресурс распределил не так, как кому-то понравилось. У меня таких конфликтов полно. Если совсем честно, летняя история, когда кто-то предлагал отправить мэра Локтя в отставку, случился из-за чего? Из-за того же. Смысл такой. Мэр любой всегда решает вопросы земельные в соответствии с российским законодательством. Он всегда на острие, на столкновении интересов разных. И если в результате этого что-то вдруг происходит, на виду у всего города, его выводят из зала. Это же по-разному можно сделать. Это было сделано так, что все увидели. Мэры, кого я знаю, увидели»

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