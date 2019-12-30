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30 декабря,
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Порядок выдачи разрешений на временное проживание для мигрантов изменили в Томске

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Управление по вопросам миграции МВД по Томской области изменило порядок выдачи разрешения на временное проживание (РВП) для иностранцев, сообщает пресс-служба министерства. Теперь заявление на получение РВП можно будет подавать в течение всего года.

Порядок выдачи разрешений на временное проживание для мигрантов изменили в Томске

Для получения квоты на РВП иностранцу необходимо предоставить в подразделение по вопросам миграции по месту жительства заявление на выделение квоты.К заявлению нужно будет приложить копию паспорта и копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения: документ об образовании, копии трудового и другие. Полный список можно увидеть на сайте МВД.


Заявления, заполненные с нарушениями, Комиссия рассматривать не будет. О результатах рассмотрения заявок мигрантов будут уведомлять по электронной или обычной почте.


Два года подряд, в 2018 и 2019, во время выдачи квот у миграционного центра начиналась давка. Квот не хватало на всех собравшихся, а очередность выдачи документов не соблюдалась, поэтому мигранты возмущались и не хотели расходиться.

Видео: давка у миграционного центра в 2018 году

Усмиряли собравшихся полицейские и ОМОН. В 2018 году омоновцы использовали дубинки и электрошокеры, в 2019 году о применении силы неизвестно. Несмотря на произошедшее, в 2019 году Томской области выделили на 200 квот меньше, чем годом ранее.


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