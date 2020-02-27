Поручение президента «обеспечить охрану памятников истории» обладминистрация обещает выполнить к началу лета

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26 февраля, экспертный совет из представителей областных и муниципальных органов власти, архитекторов, реставраторов, ученых ТГАСУ и общественников начал рассматривать предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения «Город Томск». Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Специалистам предстоит сравнить главные градостроительные документы и их регламенты: Генеральный план Томска, существующие исторические охранные зоны, утвержденные постановлением администрации региона, и проект границ исторического поселения. Сопоставление и внесение соответствующих правок исключат существующие между документами противоречия.

По словам одного из экспертов, если по границам исторического поселения и ценным градоформирующим объектам в совете нет разногласий, то по требованиям к градостроительным регламентам могут возникнуть вопросы.

Наша цель — найти баланс, чтобы принятые границы помогли сохранить старинный облик Томска, но при этом не ограничивали город в развитии. Статус территории не должен мешать реализации национальных проектов и строительству жизненно важных объектов социальной сферы», — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

«Эксперты учтут степень развития территории, градостроительную целостность, инфраструктуру. Проанализируют наличие свободного пространства для развития территории и количество памятников архитектуры. По каждому из районов будут сопоставлены и тщательно проработаны виды функционального назначения и требования к высотности», — говорится в сообщении обладминистрации. Однако, кто именно займется этой глобальной работой пока неизвестно.

Предварительный срок окончания выполнения поручения президента РФ Владимира Путина «обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения» — это 1 июня 2020 года.

