Поручение президента «обеспечить охрану памятников истории» обладминистрация обещает выполнить к началу лета
26 февраля, экспертный совет из представителей областных и муниципальных органов власти, архитекторов, реставраторов, ученых ТГАСУ и общественников начал рассматривать предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения «Город Томск». Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Специалистам предстоит сравнить главные градостроительные документы и их регламенты: Генеральный план Томска, существующие исторические охранные зоны, утвержденные постановлением администрации региона, и проект границ исторического поселения. Сопоставление и внесение соответствующих правок исключат существующие между документами противоречия.
По словам одного из экспертов, если по границам исторического поселения и ценным градоформирующим объектам в совете нет разногласий, то по требованиям к градостроительным регламентам могут возникнуть вопросы.
Наша цель — найти баланс, чтобы принятые границы помогли сохранить старинный облик Томска, но при этом не ограничивали город в развитии. Статус территории не должен мешать реализации национальных проектов и строительству жизненно важных объектов социальной сферы», — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.
«Эксперты учтут степень развития территории, градостроительную целостность, инфраструктуру. Проанализируют наличие свободного пространства для развития территории и количество памятников архитектуры. По каждому из районов будут сопоставлены и тщательно проработаны виды функционального назначения и требования к высотности», — говорится в сообщении обладминистрации. Однако, кто именно займется этой глобальной работой пока неизвестно.
Предварительный срок окончания выполнения поручения президента РФ Владимира Путина «обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения» — это 1 июня 2020 года.
«Опыта разработки и утверждения границ исторического поселения федерального значения для таких городов, как Томск, пока нет, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Для крупных экономических центров, особенно имеющих статус региональных столиц, должна быть отработана такая методика, которая позволит не затормозить развитие при сохранении исторического и культурного наследия».
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