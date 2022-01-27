Порноактриса из Томска Purple Bitch завоевала «Порно-Оскар»

Порноактриса из Томска Purple Bitch (настоящее имя Татьяна Василькова) победила в одной из номинаций на премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар». Девушка стала любимым косплеером по веб-камере (Favorite Camming Cosplayer). Победа в этой категории присуждалась согласно результатам фанатского голосования.

Девушка известна созданием образов на основе героев популярных фильмов и видеоигр. Чаще — образами из аниме и манги, в том числе в жанре хентай. В настоящее время Purple Bitch снимается для студий Brazzers, Evil Angel, LegalPorno, Mofos, SweetyX, TrueAmateurs и вебкам-платформы ManyVids. Согласно данным Internet Adult Film Database на 27 января 2022 года, снялась в более чем 69 сценах и стала режиссером 27 сцен.