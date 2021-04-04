«Пора переплывать»: томичи жалуются на огромные лужи во дворах

Жители Октябрьского района пожаловались ТВ2 на огромные лужи талого снега во дворах Иркутского тракта, 179/1/2/3. По словам жильцов, их проблема не решается на протяжении 10 лет.

Пора круги кидать и переплывать, нам ужасно надоела эта проблема, — говорит местная жительница Ольга Панова. — Каждый год в межсезонье на этом месте образуется сплошное болото. Мы не можем подойти к мусорным бакам, не пройти к улице Высоцкого. Дети не могут дойти до спорткомплекса.

По словам Ольги, жильцы не раз обращались к управляющей компании и администрации Октябрьского района.

Депутат гордумы Максим Забелин помнит эти огромные лужи с детства, когда ходил тренироваться в спорткомплекс «Кедр».





Максим Забелин рассказал ТВ2, что благоустройство на Иркутском проводили, но ливневку в этом месте так и не сделали. По его словам, в этом году вместе с администрацией Октябрьского района, управляющей компанией и соцпартнерами запланировали обустройство в этом месте колодца, воду с которого будут периодически откачивать подрядчики администрации.





«Есть технические нюансы, но если все пойдет по плану, все договорятся между собой и никто не подведет, то проблему решим. А пока остается откачивать воду. Администрация Октябрьского района в течение двух часов обещает убрать воду. Контейнеры тоже передвинут сегодня-завтра», — написал в телеграм-канале депутат.





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