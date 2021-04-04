Добрые новости
04 апреля,
2021
2
фото
Новости

«Пора переплывать»: томичи жалуются на огромные лужи во дворах

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

Жители Октябрьского района пожаловались ТВ2 на огромные лужи талого снега во дворах Иркутского тракта, 179/1/2/3. По словам жильцов, их проблема не решается на протяжении 10 лет. 

«Пора переплывать»: томичи жалуются на огромные лужи во дворах
Фото: Ольга Панова

Пора круги кидать и переплывать, нам ужасно надоела эта проблема, — говорит местная жительница Ольга Панова. — Каждый год в межсезонье на этом месте образуется сплошное болото. Мы не можем подойти к мусорным бакам, не пройти к улице Высоцкого. Дети не могут дойти до спорткомплекса. 

«Пора переплывать»: томичи жалуются на огромные лужи во дворах
Фото: Ольга Панова

По словам Ольги, жильцы не раз обращались к управляющей компании и администрации Октябрьского района. 

Депутат гордумы Максим Забелин помнит эти огромные лужи с детства, когда ходил тренироваться в спорткомплекс «Кедр».


Максим Забелин рассказал ТВ2, что благоустройство на Иркутском проводили, но ливневку в этом месте так и не сделали. По его словам, в этом году вместе с администрацией Октябрьского района, управляющей компанией и соцпартнерами запланировали обустройство в этом месте колодца, воду с которого будут периодически откачивать подрядчики администрации. 


«Есть технические нюансы, но если все пойдет по плану, все договорятся между собой и никто не подведет, то проблему решим. А пока остается откачивать воду. Администрация Октябрьского района в течение двух часов обещает убрать воду. Контейнеры тоже передвинут сегодня-завтра», — написал в телеграм-канале депутат.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.