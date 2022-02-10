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«Попытка сохранить лицо»: адвокаты Вячеслава Литвина рассказали, почему освободили из-под домашнего ареста их подзащитного

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Верховный Суд РФ при рассмотрении апелляционной жалобы на одно из судебных постановлений по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво» освободил Вячеслава Литвина из-под домашнего ареста. Об этом стало известно вчера, 9 февраля, вечером.

Через некоторое время сетевое издание «Милый Томск» опубликовало мнение «источника в прокуратуре Томской области», который обвинил общественного защитника Литвина Елену Ульянову в том, что «на самом деле все было совершенно иначе», чем она это представила. «Расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Литвина уже давно завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и отправлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, несмотря на попытку защиты изменить территориальность подсудности на любой суд в Кемерово или Новосибирске, - пишет анонимный источник «Милого Томска» в прокуратуре. - Защита Литвина обжаловала судебное решение Восьмого кассационного суда об изменении территориальности подсудности в Верховный суд, в связи с чем все материалы уголовного дела из Октябрьского суда были истребованы в Москву. Нужно отметить, что именно в этот промежуток времени закончился очередной срок меры пресечения в виде домашнего ареста для Вячеслава Литвина, а так как все тома уголовного дела находятся в Верховном суде прокуратура Томской области просто не имела возможности обратиться в суд для продления меры пресечения». 

В ответ на эти обвинения прокуратуры адвокаты Вячеслава Литвина опубликовали в телеграм-канале «За Кляйна» свой официальный комментарий по поводу освобождения юриста «Томского пива». Они подтвердили, что действительно обратились с ходатайством об изменении территориальной подсудности и передаче дела в суд другой области. Указанное ходатайство было рассмотрено 8-м кассационным судом общей юрисдикции (г. Кемерово), в изменении подсудности защите было отказано. Данный отказ был в свою очередь обжалован защитой в Верховный суд РФ. И во время рассмотрения жалобы, оказалось, что срок домашнего ареста у Вячеслава Литвина истек.

Судья Верховного Суда РФ при принятии дела по собственной инициативе не стал продлевать меру пресечения, очевидно не усмотрев для этого оснований. Однако и сторона обвинения не стала проявлять инициативу, с какими-либо заявлениями или ходатайствами в Верховный суд РФ не обратилась. Однако несмотря на истечение срока домашнего ареста 30 января 2022 года Вячеслав Литвин освобожден не был, а фактически остался под домашним арестом еще дополнительно 10 дней вплоть до заседания Верховного Суда РФ. Естественно, что в самом начале судебного заседания в Верховном Суде РФ защитой было заявлено об истечении срока домашнего ареста и необходимости принять меры судом либо для освобождения Литвина В.О. либо для решения вопроса о мере пресечения. По выходу из совещательной комнаты суд огласил два решения: первое - об отказе в изменении подсудности, и второе – по мере пресечения.

Председательствующим буквально было сказано, что заявление защиты по мере пресечения было также рассмотрено судом в совещательной комнате, каких-либо оснований для избрания иной меры пресечения суд не усматривает и поэтому избирать ее не стал, и что Литвин В.О. должен быть освобожден. После этого сотрудниками ФСИН с Литвина В.О. был снят специальный браслет и в настоящий момент он свободен. Это конечно неординарное событие, которые случаются крайне редко в нашей системе уголовного преследования и в этом смысле это конечно победа для стороны защиты и команды уполномоченного. Комментарий неназванного источника прокуратуры Томской области и попытка принизить значимость освобождения Литвина В.О. из-под домашнего ареста в этом смысле выглядит именно как попытка сохранить лицо. Очевидно, что случившееся стало неожиданностью для стороны обвинения, - пояснил Олег Полозов, адвокат адвокатского бюро Томской области ПРИМ ГРУПП.

Напомним, что в ноябре 2020 года Литвин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным СКР, он в 2016 году подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» приобрело земельные участки по заниженной стоимости. Вину Вячеслав Литвин не признает. С момента возбуждения уголовного дела Вячеслав Литвин содержался более 9 месяцев в СИЗО. После утверждения прокурором области обвинительного заключения и направления дела в Октябрьский районный суд г. Томска, мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена, а через несколько дней изменена судом на домашний арест сроком до 30 января 2022 года. В настоящий момент Вячеслав Литвин свободен.

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