«Попытка сохранить лицо»: адвокаты Вячеслава Литвина рассказали, почему освободили из-под домашнего ареста их подзащитного

Судья Верховного Суда РФ при принятии дела по собственной инициативе не стал продлевать меру пресечения, очевидно не усмотрев для этого оснований. Однако и сторона обвинения не стала проявлять инициативу, с какими-либо заявлениями или ходатайствами в Верховный суд РФ не обратилась. Однако несмотря на истечение срока домашнего ареста 30 января 2022 года Вячеслав Литвин освобожден не был, а фактически остался под домашним арестом еще дополнительно 10 дней вплоть до заседания Верховного Суда РФ. Естественно, что в самом начале судебного заседания в Верховном Суде РФ защитой было заявлено об истечении срока домашнего ареста и необходимости принять меры судом либо для освобождения Литвина В.О. либо для решения вопроса о мере пресечения. По выходу из совещательной комнаты суд огласил два решения: первое - об отказе в изменении подсудности, и второе – по мере пресечения.

Председательствующим буквально было сказано, что заявление защиты по мере пресечения было также рассмотрено судом в совещательной комнате, каких-либо оснований для избрания иной меры пресечения суд не усматривает и поэтому избирать ее не стал, и что Литвин В.О. должен быть освобожден. После этого сотрудниками ФСИН с Литвина В.О. был снят специальный браслет и в настоящий момент он свободен. Это конечно неординарное событие, которые случаются крайне редко в нашей системе уголовного преследования и в этом смысле это конечно победа для стороны защиты и команды уполномоченного. Комментарий неназванного источника прокуратуры Томской области и попытка принизить значимость освобождения Литвина В.О. из-под домашнего ареста в этом смысле выглядит именно как попытка сохранить лицо. Очевидно, что случившееся стало неожиданностью для стороны обвинения, - пояснил Олег Полозов, адвокат адвокатского бюро Томской области ПРИМ ГРУПП.