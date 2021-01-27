Популяцию краснокнижных соколов-балобанов будут восстанавливать на Алтае

В национальном парке «Сайлюгемский» будут восстанавливать популяцию краснокнижных соколов-балобанов, передает «Тайга.Инфо» со ссылкой на пресс-службу парка. Птенцов и взрослых птиц, выращенных в питомнике, будут выпускать на волю на территории Республики Алтай.

Численность популяции была подорвана деятельностью браконьеров. Сейчас прессинг уменьшился. Считаем, настало благоприятное время для восстановления численности балобана, — рассказал директор „Сайлюгемского“ Денис Маликов. — Питомник „Алтай Фалькон“ будет поставлять разновозрастных особей: птенцов, которые будут подсажены в дикие гнезда к приемным родителям, и взрослых птиц, прошедших предварительную адаптацию в облеточных вольерах.

Сейчас в питомнике «Алтай Фалькон» живут около 200 птиц, большинство из которых — балобаны. Сотрудники питомника посетили нацпарк, исследовали места гнездования, изучили кормовую базу и оценили уровень охраны территории. В ближайшее время возле питомника построят дополнительный вольер, в котором соколы будут проходить летную подготовку перед выпуском на волю. Ранее питомник выпускал редких птиц только на территории Алтайского края.

Соколы-балобаны — это крупные хищные птицы с размахом крыльев более метра. С тюркского слово «балабан» переводится как большой, или «балбан» — борец, силач. В дикой природе эти соколы живут 18-20 лет, в неволе — до 30 лет. Столетие назад балобаны населяли все степные и лесостепные территории от Европы до Китая. С начала XXI века численность птиц стала резко уменьшаться. Теперь они обитают небольшими разрозненными популяциями.





В 2012 году балобана занесли в Красную книгу России. Численность птиц сильно сократилась из-за возрождения соколиной охоты в арабских странах. Браконьеры отлавливают соколов и продают на рынках. Особенно ценятся балобаны темной окраски, живущие в России и улетающие на зимовку в Пакистан, где развито браконьерство.





По подсчетам российских орнитологов и WWF, за последние 20 лет численность балобанов сократилась вдвое. Узнать больше об этих соколах можно на сайте Всемирного фонда дикой природы.



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