Популяция северного оленя в Красноярском крае может исчезнуть к 2030 году

Популяция дикого северного оленя в Красноярском крае может исчезнуть уже к 2030 году, передает «ТАСС» со ссылкой на директора Института лесных технологий Сергея Верховца. Животным угрожают браконьеры, лесные пожары, развитие промышленности и изменения климата.

Красноярская популяцию дикого северного оленя составляет 480 тысяч голов, это почти 50 % от численности вида в России. Численность животных в регионе постоянно сокращается из-за браконьерства и развития промышленности, появления новых трубопроводов и дорог.





В последние годы к этим факторам добавились глобальное потепление и сдвиг лесных пожаров на север. Из-за изменений климата на Таймыре раньше вскрываются реки и приходят оттепели. При этом случаются поздние похолодания, формируется наст и олени не могут добраться до корма. У оленей нет механизмов охлаждения температуры тела, поэтому взрослые олени слабеют из-за перегрева, а новорожденные оленята чаще гибнут из-за увеличившегося числа кровососущих насекомых.





Ученые считают, что красноярская популяция северного оленя может исчезнуть в ближайшие десять лет, если не принять меры к сохранению численности диких животных.