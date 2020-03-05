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05 марта,
2020
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Популяция северного оленя в Красноярском крае может исчезнуть к 2030 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Популяция дикого северного оленя в Красноярском крае может исчезнуть уже к 2030 году, передает «ТАСС» со ссылкой на директора Института лесных технологий Сергея Верховца. Животным угрожают браконьеры, лесные пожары, развитие промышленности и изменения климата.

Популяция северного оленя в Красноярском крае может исчезнуть к 2030 году
Фото: wwf.ru

Красноярская популяцию дикого северного оленя составляет 480 тысяч голов, это почти 50 % от численности вида в России. Численность животных в регионе постоянно сокращается из-за браконьерства и развития промышленности, появления новых трубопроводов и дорог.

В последние годы к этим факторам добавились глобальное потепление и сдвиг лесных пожаров на север. Из-за изменений климата на Таймыре раньше вскрываются реки и приходят оттепели. При этом случаются поздние похолодания, формируется наст и олени не могут добраться до корма. У оленей нет механизмов охлаждения температуры тела, поэтому взрослые олени слабеют из-за перегрева, а новорожденные оленята чаще гибнут из-за увеличившегося числа кровососущих насекомых.

Ученые считают, что красноярская популяция северного оленя может исчезнуть в ближайшие десять лет, если не принять меры к сохранению численности диких животных. 

У нас уже есть примеры практически исчезнувших популяций, среди которых яно-индигирская популяция на северо-востоке Якутии, Тарейская на западе Красноярского края, — предупреждает Сергей Верховец. — Если не предпринимать действий по защите оленей от влияния промышленности и последствий глобального потепления, а также не принимать мер в отношении неконтролируемого отстрела диких особей браконьерами, то популяция дикого северного оленя в Красноярском крае сократится наполовину лет через пять и полностью исчезнет к 2030 году.

Верховец также пояснил, что речь идет о популяции северного оленя в целом. Отдельные группы животных могут выжить, но и они со временем вымрут, считает ученый.

По данным WWF, диких северных оленей в России осталось не более одного миллиона голов. Численность животных продолжает сокращаться во всех северных регионах страны. Так, по сравнению с 90-ми годами, популяция на Таймыре сократилась в два раза.

Для сохранения животных ученые совместно с зоозащитниками и крупными компаниями следят за миграцией оленей и пресекают случаи массового браконьерства. Как отмечает Сергей Верховец, участвуют в сохранении популяции и представители коренных малочисленных народов Севера. 

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