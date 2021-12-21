Популяция северных оленей на Таймыре сократилась в два раза за 10 лет

Специалисты Центральносибирского заповедника провели авиаучет численности дикого северного оленя на севере Красноярского края. Если в 2009 году специалисты насчитали 485 тысяч, то в 2021 — лишь 241,6 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на заповедник.

Пресс-служба Центральносибирского заповедника сообщает, что учет проводился в два этапа: весной и летом. Помимо работников заповедника, в работе участвовали ученые из СФУ, сотрудники «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» и Минприроды РФ. Сотрудники Минприроды РФ насчитали 256 тысяч особей оленя, сотрудники заповедника — почти на 15 тысяч меньше.

По итогам подсчета сотрудники заповедника предложили установить лимит на изъятие оленей в 2,5% на ближайшие пять лет, ограничить сроки охоты и усилить контроль в местах скопления животных. «Придерживаясь всех вышеперечисленных рекомендаций, тогда можно надеяться, что численность дикого северного оленя будет восстановлена и нам не придется еще один вид животного заносить в Красную книгу Российской Федерации, как это уже произошло с сайгаком», — резюмируют в пресс-службе заповедника.

Популяция оленя на севере Красноярского края находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, загрязнения пастбищ, строительства в тундре, роста численности волков и изменения климата. В августе 2021 года ТВ2 сообщало о том, что на Таймыре нашли около 1,2 тысячи трупов диких северных оленей. После этого в регионе полмесяца ввели режим ЧС. Заболеваний у оленей не обнаружили, у всех осмотренных животных в легких нашли речную воду и признаки утопления.