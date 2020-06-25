«Поправки убивают Конституцию»: томичка выступила против изменений в основной закон

Гражданская активистка Ася Шулбаева выступила против поправок в Конституцию. Она считает, что новая Конституция положит конец защите прав человека в нашей стране. Пикет она провела рядом с мобильной избирательной комиссией №210.

«Я выступаю против поправок. Конституцию я люблю и ценю. С 2010 года я носила ее с собой на митинги и пикеты. Эти поправки, которыми сейчас забили головы населению, убивают саму Конституцию, об этом говорят и те, кто ее писал в свое время. Например, Лев Левинсон – соавтор закона о гражданской альтернативной службе. Конституция становится рыхлой и растянутой. Законом, на который невозможно будет опереться. Народу кинули несколько социальных поправок, которые и так прописаны в других законах. И в семейном кодексе, и кодексах о труде и здравоохранении. Таким образом, они протащили более двухсот, где одна из самых существенных – обнуление власти Путина. Этот господин и так у власти больше времени, чем Брежнев. Человек, который не пользуется ни интернетом, ни смартфоном. Человек из глубокого КГБшного прошлого».

Ася Шулбаева добавила, голосование было сделано для того, чтобы отвлечь людей от борьбы с коронавирусом.





«Количество заболевших и умерших от коронавируса растет, в том числе и в нашем регионе. Как раз вчера у бывшего томича Владимира Тирского умерла от коронавируса дочь, которая работала врачом в Красноярске. То есть, сколько людей заразят в эти дни, ко скольким пожилым людям придут, неизвестно. Я сама была категорически против того, чтобы к моим престарелым родителям кто-либо приходил с этими урнами. И они со мной согласились. Все эти игрища потом скажутся на жизнях людей».