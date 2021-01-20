Поправки бессмысленны и вредны: ученые выступают против поправок о просветительской деятельности

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21 января в Госдуме состоится второе чтение поправок в закон об образовании. Если поправки примут, то образовательным организациям придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения все международные договоры и работу с иностранными учеными. Кроме того, правительство начнет контролировать просветительскую деятельность.

Теперь все, что связано с деятельностью «вне рамок образовательных программ», но направленно на «распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции», должно будет контролировать правительство (порядок контроля пока не ясен, но предполагают, что это будет лицензирование). Ужесточение закона авторы обосновали иностранной угрозой.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, отсутствие регулирования в сфере просвещения «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий». По мнению чиновников, такие мероприятия, в том числе, поддерживаются из-за рубежа и направлены на «дискредитацию» российской «политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».

Астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов запустил петицию на сайте Change.org. Ее подписали больше 130 тысяч человек.

«Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т.п.», — говорится в тексте петиции.

Президиум Российской академии наук (РАН) призвал отозвать законопроект, заявив, что он затормозит популяризацию науки и помешает международным научным связям. Газета «Троицкий вариант — Наука» опубликовала декларацию против поправок, под которой подписались более тысячи человек.

А вот, что говорят другие ученые — популяризаторы науки.

Виктор Шендерович, журналист:

«Поправки к закону о просветительской деятельности выглядят на первый взгляд не так может быть и страшно, как другие репрессивные законы. На самом деле это полноценная общественная катастрофа. Это выкачивание кислорода из нашего общественного воздуха. Это означает, что на наши двери будут навешены сургучные печати. Мы не сможем делиться знаниями, не сможем общаться друг с другом. Поправки к закону об общественной просветительской деятельности должны быть, конечно, отменены»

Егор Задереев, кандидат биологических наук, ученый секретарь Института биофизики СО РАН, популяризатор науки, научный блогер. Лауреат премии «Просветитель» 2009:

«Я вхожу в комиссию РАН по популяризации науки, и наша комиссия единогласно дала отрицательное заключение поправкам в закон об образовании в части просветительской деятельности. Лично для меня, как для человека, который достаточно много занимается популяризацией науки, эти поправки не просто бесполезны, а вредны. На мои мероприятия иногда приходят до тысячи человек и, когда я их организую, то ориентируюсь на здравый смысл, на своё представление о том, что такое наука, что должны узнать люди. Если это надо будет согласовывать с кем-то, как-то утверждать, то, конечно, это ограничение свободы слова, свободы мысли, свободы творчества».

Александр Пиперски, российский лингвист и популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель»:

«На мой взгляд поправки в закон об образовании, которые сейчас обсуждаются и которые касаются просветительской деятельности, бессмысленны и даже вредны. Дело в том, что нет такой общественной проблемы, на которую они могли бы ответить. Просветительская деятельность сейчас ведётся в самых разных форматах, это и публичные лекции, и фестивали наук, и публикации на различных сайтах и ролики на YouTube. Нельзя сказать, чтобы просветительские материалы регулярно содержали призывы к разжиганию национальной расовой розни. Такой проблемы просто нет. Поэтому регламентация просветительской деятельности повлечёт только одно — заниматься ею станет сложно. Ученым, научным журналистам понадобится получать какие-то лицензии, согласования. Пока мы не знаем что. Наверняка, появятся какие-то регулирующие органы. Получится, что рассказывать людям о достижениях современной науки — это сложно и трудозатратно. Возникает вопрос: зачем просвещать широкую публику, если мне для этого надо будет получить десятки согласований. Конечно, окажется, что многим людям не захочется этим заниматься. И доступ к современному научному знанию будет сильно ограничен».