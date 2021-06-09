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09 июня,
2021
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Пополняемый вклад банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Вклад «Активное пополнение» банка «Открытие» вошел в ТОП-10 рейтинга самых доходных пополняемых вкладов, по версии Frank RG. Ставка по вкладу в рублях составляет 4,3% годовых, для премиальных клиентов предоставляется надбавка в размере 0,2% годовых. При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.

Пополняемый вклад банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке

В исследование аналитиками Frank RG были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты — с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов, исследованием не рассматривались.


Банк «Открытие» предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.


Frank RG — аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных.

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