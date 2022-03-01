Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Расплатиться картами Visa и Mastercard санкционных банков можно будет только в России
Новости

Расплатиться картами Visa и Mastercard санкционных банков можно будет только в России

ТВ2 ТВ2

Российские банки, которые попали под санкции Запада, не смогут выпускать новые карты систем Visa и Mastercard после истечения срока действия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК). 

Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - пояснили в НСПК. "Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны", - подчеркнули там.

Карты Visa и Mastercard, выпущенные подсанкционными ВТБ, Совкомбанком, Новикомбанком и банком «Открытие», с 28 февраля перестали работать за границей. Теперь они работают только внутри России. Сложности могут возникнуть у клиентов этих банков, которые находятся за границей. Со вчерашнего дня власти разрешили банкам открывать счета неидентифицированным клиентам при переводе денежных средств. Эта мера может помочь вывести деньги с подсанкционного банка в другой банк, не обращаясь в отделение кредитной организации. Санкции против банков также делают невозможными оплату товаров и услуг по их картам в зарубежных магазинах и сервисах, сообщает РБК.

24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», СовкомбанкПромсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard заявили, что отключат российские банки от своих систем. Санкции введены в связи с вторжением российских войск 22 февраля в Украину.

Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.