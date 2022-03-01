Расплатиться картами Visa и Mastercard санкционных банков можно будет только в России

Российские банки, которые попали под санкции Запада, не смогут выпускать новые карты систем Visa и Mastercard после истечения срока действия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).

Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - пояснили в НСПК. "Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны", - подчеркнули там.

Карты Visa и Mastercard, выпущенные подсанкционными ВТБ, Совкомбанком, Новикомбанком и банком «Открытие», с 28 февраля перестали работать за границей. Теперь они работают только внутри России. Сложности могут возникнуть у клиентов этих банков, которые находятся за границей. Со вчерашнего дня власти разрешили банкам открывать счета неидентифицированным клиентам при переводе денежных средств. Эта мера может помочь вывести деньги с подсанкционного банка в другой банк, не обращаясь в отделение кредитной организации. Санкции против банков также делают невозможными оплату товаров и услуг по их картам в зарубежных магазинах и сервисах, сообщает РБК.

24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard заявили, что отключат российские банки от своих систем. Санкции введены в связи с вторжением российских войск 22 февраля в Украину.

Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме.