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«Пончикам быть»: пекарня «Хлебница» пообещала сохранить рецепт легендарных пончиков

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В пекарне «Хлебница», которая откроется скоро на месте «Пончиков» на Южке, продолжат делать полюбившиеся томичам пончики. Об этом сообщили в Инстаграме представители пекарни в Томске.

«Ну ничего от вас не скрыть. Да-да, мы скоро открываемся на Красноармейской, 141. Но спешим вас обрадовать — пончикам быть! Мы постарались сохранить традиционный рецепт, поэтому рады вас видеть в «Хлебнице», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что один из символов томского студенчества — магазин «Пончики» на площади Южной — закрылся. Теперь на дверях помещения висит табличка, сообщающая о ремонте, в окнах видны стройматериалы, а вывеска сменилась на вывеску пекарни «Хлебница».

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