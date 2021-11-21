«Пончикам быть»: пекарня «Хлебница» пообещала сохранить рецепт легендарных пончиков

«Ну ничего от вас не скрыть. Да-да, мы скоро открываемся на Красноармейской, 141. Но спешим вас обрадовать — пончикам быть! Мы постарались сохранить традиционный рецепт, поэтому рады вас видеть в «Хлебнице», — говорится в сообщении.