«Помощь каждого»: Томская киностудия CAST TV выпустила фильм о поисково-спасательном отряде Лиза Алерт

Фильм « Помощь каждого» рассказывает о томичах, которые готовы выйти на поиск пропавшего в любую минуту. В центре сюжета – история Александра Апполонова 58 лет, который вышел из дома третьего сентября за хлебом и не вернулся. Мужчину нашли живым в больнице Новосибирска через три недели.

Фильм снимали с октября по декабрь 2020 года. На момент съемок выпала еще один поиск: двое заблудились в лесу на машине, пропала связь. «Лиза Алерт» поспешила на помощь.

– Люди неохотно делятся такими историями, страшно вспоминать, эмоции захватывают. Был случай, когда мы договаривались об интервью три недели и все равно не получалось встретиться, – рассказала режиссер фильма Александра Преснякова. – Семья Апполоновых оказалась единственной, которая была готова поделиться о случившимся публично. Это была история со счастливым концом, которая практически совпала со съемками.

– Мы выбрали не самое удачное время для съемок, – согласился продюсер фильма Артем Сергеев. – В конце октября уже было холодно и быстро темнело.





Поиски в лесу тоже оказались успешными: через несколько часов заблудившихся туристов обнаружили волонтеры, и авторы фильма получили то, что хотели – подробно рассказали о поисках, а также о том, что нужно и нельзя делать, когда человек потерялся.





– Во-первых, обращайтесь к нам сразу, как только человек пропал. Пусть мы лучше развернемся на пол пути, если он найдется быстрее, чем мы потеряем время, – говорит руководитель «ЛА» в Томске Евгений Калиниченко. – Вероятность найти человека живым и здоровым, если мы получим заявку в первые сутки, равна 90%, на третьи - 50%. Во-вторых, по закону, вы не должны ждать трое суток, чтобы подать заявление о пропажи человека в полицию, делайте это сразу. И в третьих, не нужно обращаться к экстрасенсам. Ни один экстрасенс за всю историю существования «Лиза Алерт» не помог нам найти человека.





– Наша главная задача – привлечь внимание людей к проблеме, чтобы как можно больше вступило в отряд, и как можно больше людей знало, что нужно делать в критической ситуации. Также помимо поиска в фильме мы показали, что в отряде работают замечательные люди, они заботятся друг о друге как семья. Для них отряд – второй дом, – Александра Преснякова.

За 2020 год волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Томской области получили 290 заявок на поиск пропавших людей, в том числе 48-ти детей до 18 лет, 213 человек удалось найти живыми, 37 погибли, еще 8 человек продолжают искать. Из 48 пропавших детей 47 найдены живыми, один ребенок погиб. Чаще всего люди теряются летом в лесу, когда идут «по грибы», будьте внимательны.





Для справки: Российский отряд «Лиза Алерт» появился 14 октября 2010 года. Он назван в честь пятилетней Лизы Фомкиной, заблудившейся в лесу вместе с тетей в Орехово-Зуево Московской области. В Томской области поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан в 2014 году во время поисков Вики Вылегжаниной, похищенной из детского сада.





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