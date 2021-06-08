«Помогаем Беларуси и Сирии, а на школы и сады денег нет»: Томску нужно 750 млн рублей на капремонт соцучреждений

На капитальный ремонт томских объектов соцсферы нужно минимум 750 млн рублей. В бюджете города таких денег нет. Сегодня и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, председатель думы города Чингис Акатаев и депутаты посетили муниципальные школы №№ 41, 5, 47, 38 и детский сад № 11.

«Сегодня потребность в капитально ремонте у объектов соцсферы — в первую очередь садов и школ — высока. По расчетам специалистов, на то, чтобы закрыть острые проблемы, требуется более 741 млн рублей. Найти такие средства в бюджете мунипалитета - нереально. Мы делаем все, чтобы привлечь для решения этой проблемы финансирование из бюджетов вышестоящего уровня. В частности, мы уже подготовили ПСД на ряд учреждений. Еще несколько ПСД будет разработано до конца текущего года. Пока же мы совместно с депутатами выбираем приоритеты — какая школа, садик пойдёт в ремонт первой, а где ещё можно немного подождать», — отметил и.о. мэра города Михаил Ратнер.

Так часть здания детского сада по ул. Иркутский тракт, 166 выведена из эксплуатации с 2017 года по причине неудовлетворительного технического состояния строительных конструкций. В 2018 году разработана ПСД на капитальный ремонт здания. Стоимость работ составляет — 106 555,2 тыс.руб.



В общеобразовательной школе № 38 (ул. И. Черных, 123/1) общий износ здания более 50%. Болевыми точками являются спортзал и пищеблок. Протекает крыша и в учебных кабинетах, библиотеке и актовом зале. В школе учится 640 человек, что выше плановой наполняемости. В школе обучаются в том числе дети, проживающие в пос. Кузовлево. В бюджете города предусмотрены средства в размере 5536,8 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. В настоящее время проводится конкурсная процедура определения поставщика – проектировщика объекта. Ориентировочная стоимость работ — 247 млн. руб. Планируется, что после ремонта здесь смогут в современных условиях обучаться в две смены порядка 800 школьников.