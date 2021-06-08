«Помогаем Беларуси и Сирии, а на школы и сады денег нет»: Томску нужно 750 млн рублей на капремонт соцучреждений
На капитальный ремонт томских объектов соцсферы нужно минимум 750 млн рублей. В бюджете города таких денег нет. Сегодня и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, председатель думы города Чингис Акатаев и депутаты посетили муниципальные школы №№ 41, 5, 47, 38 и детский сад № 11.
«Сегодня потребность в капитально ремонте у объектов соцсферы — в первую очередь садов и школ — высока. По расчетам специалистов, на то, чтобы закрыть острые проблемы, требуется более 741 млн рублей. Найти такие средства в бюджете мунипалитета - нереально. Мы делаем все, чтобы привлечь для решения этой проблемы финансирование из бюджетов вышестоящего уровня. В частности, мы уже подготовили ПСД на ряд учреждений. Еще несколько ПСД будет разработано до конца текущего года. Пока же мы совместно с депутатами выбираем приоритеты — какая школа, садик пойдёт в ремонт первой, а где ещё можно немного подождать», — отметил и.о. мэра города Михаил Ратнер.
Так часть здания детского сада по ул. Иркутский тракт, 166 выведена из эксплуатации с 2017 года по причине неудовлетворительного технического состояния строительных конструкций. В 2018 году разработана ПСД на капитальный ремонт здания. Стоимость работ составляет — 106 555,2 тыс.руб.
В общеобразовательной школе № 38 (ул. И. Черных, 123/1) общий износ здания более 50%. Болевыми точками являются спортзал и пищеблок. Протекает крыша и в учебных кабинетах, библиотеке и актовом зале. В школе учится 640 человек, что выше плановой наполняемости. В школе обучаются в том числе дети, проживающие в пос. Кузовлево. В бюджете города предусмотрены средства в размере 5536,8 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. В настоящее время проводится конкурсная процедура определения поставщика – проектировщика объекта. Ориентировочная стоимость работ — 247 млн. руб. Планируется, что после ремонта здесь смогут в современных условиях обучаться в две смены порядка 800 школьников.
«Описать впечатления об увиденном, используя только нормативную лексику, сложно. Аварийность зданий и сооружений понятна даже не профессионалу: трещины в стенах, деревянные окна, отделка стен советского времени, провода в коридорах и прочее. Так, например, в школе #38 были сделаны металические стяжки «чтобы стена не развалилась». Этой временной мерой «решили вопрос» еще в начале 90х годов. То есть прошло 30 (!) лет и только сейчас, получив судебное решение, приступили к работам по разработке проектно-сметной документации», — прокомментировал ТВ2 итоги объезда депутат гордумы Юрий Ворошилин.
Спортзал школы № 47 выведен из эксплуатации в июле 2019 года. В настоящее время проводится конкурсная процедура по определению проектировщика объекта.
Школа № 41 (ул. Тверская, 74а) также ожидает капитального ремонта пристройки, в которой расположен спортивный зал. Физический износ здания составляет 35%. Кровельное покрытие, система отопления находится в недопустимом состоянии. Наружная верста кирпичной кладки наружных стен, внутренняя отделка стен и перегородок, внутренняя отделка перекрытия находятся в аварийном состоянии.
«Из всех социальных в Томске было выделено 10, которые требуют срочного ремонта. Мы посетили пять. Везде ситуация разная: где-то требуется ремонт спортивного зала, где-то нужен капитальный ремонт, так как окна покрыты настолько краской, что их просто нельзя открыть. Где-то туалеты в ужасном состоянии. Очень грустно все это наблюдать. 21 год, мы сверхдержава, которая дает деньги Беларуси, Сирии, но почему-то на томские садики и школы денег нет. Видимо, у федеральной власти другие приоритеты, а без них с решением проблемы справиться трудно», — отмечает депутат гордумы Ксения Фадеева.
В свою очередь, спикер Думы Томска Чингис Акатаев отметил, что депутаты совместно с городской администрацией обратятся к областным властям с просьбой выделить средства на капитальный ремонт самых проблемных школ и детсадов областного центра. Также Чингис Акатаев намерен инициировать создание федеральной программы по финансированию капремонта объектов социальной сферы.
«Сегодня мы видим, что у нас в городе порядка десяти объектов, которые необходимо отремонтировать в ближайшее время. Для того, чтобы приступить к этой работе нам необходимо получить софинансирование из вышестоящих бюджетов. Мы направим предложения на уровень региона, а также через сенаторов – на федеральный уровень», — сказал Чингис Акатаев.
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