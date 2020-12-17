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17 декабря,
2020
Новости

Помочь животным из томских приютов можно через онлайн-покупки на «ZOOбарахолке»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Традиционная благотворительная гаражная распродажа «ZOOбарахолка» в этом году  пройдет в онлайн. Участники могут купить представленные в аккаунте распродажи товары — украшения, сувениры и прочее.


Отметим, «ZOOбарахолка» организует зоозащитное объединение «Вместе», которое входят несколько организаций помощи бездомным животным Томска и Северска. В этом году распродажа проходит на базе аккаунте zoosale.tomsk в Instagram. Каждый день до 30 декабря в сторис проекта вы сможете видеть лоты аукциона.

«В нижней части экрана найдите поле «Отправить сообщение». При нажатии появятся смайлики для быстрой реакции, они вам не нужны, а вот сразу под ними в текстовом поле введите «Хочу купить!» и нажмите «Отправить». В ответном сообщении в директ вам придут реквизиты карты СБ для оплаты», — объясняют организаторы порядок участия в благотворительном аукционе.

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