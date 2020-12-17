Помочь животным из томских приютов можно через онлайн-покупки на «ZOOбарахолке»

Традиционная благотворительная гаражная распродажа «ZOOбарахолка» в этом году пройдет в онлайн. Участники могут купить представленные в аккаунте распродажи товары — украшения, сувениры и прочее.
Отметим, «ZOOбарахолка» организует зоозащитное объединение «Вместе», которое входят несколько организаций помощи бездомным животным Томска и Северска. В этом году распродажа проходит на базе аккаунте zoosale.tomsk в Instagram. Каждый день до 30 декабря в сторис проекта вы сможете видеть лоты аукциона.
«В нижней части экрана найдите поле «Отправить сообщение». При нажатии появятся смайлики для быстрой реакции, они вам не нужны, а вот сразу под ними в текстовом поле введите «Хочу купить!» и нажмите «Отправить». В ответном сообщении в директ вам придут реквизиты карты СБ для оплаты», — объясняют организаторы порядок участия в благотворительном аукционе.