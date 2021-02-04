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04 февраля,
2021
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Помним, любим: В театре 2+КУ пройдут Дни памяти Владимира Захарова

Виктория Мучник
Виктория Мучник
20 минут назад

6 и 7 февраля в театре «2+Ку» будут вспоминать Владимира Захарова, основателя театра и кукольника с мировым именем. Два года назад Владимир Захаров погиб при пожаре, который произошел в мастерской театра. 

Владимир Захаров
Владимир Захаров

«Друзья, первые дни февраля для нас стали особенно холодными два года назад, —пишут друзья Владимира на страничке театра во ВКонтакте. 1 февраля 2019 года нашего Мастера Владимира Захарова не стало. Но мы верим, пока жива память о человеке - жив и он.
И мы делаем всё от нас возможное, чтобы дело Мастера, труд всей его жизни не исчез. Это самое большое, что мы можем сделать в благодарность Владимиру, в память об этом удивительном человеке. Мы стараемся, чтобы театр по прежнему встречал и согревал сказкой своих зрителей. Нам очень хочется, чтобы у каждого взрослого была возможность, пускай всего на одно мгновение, снова стать ребёнком и поверить в чудеса».

Программа театра 2+КУ в Дни памяти Владимира Захарова

Помним, любим: В театре 2+КУ пройдут Дни памяти Владимира Захарова

Томский кукольник Владимир Захаров изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления. В 1991 года основал свой театр «2+Ку», в котором сам создавал кукол, писал сценарии, играл, делал декорации.


В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — сундук со сказками. В этом «сундуке» хранились сказки для детей и взрослых, которые самый известный томский сказочник рассказывал публике каждый уик-энд — «Про ежика», «Маленький принц», «Перелетный заяц»...

Театр 2+КУ
Театр 2+КУ

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