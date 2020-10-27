Добрые новости
27 октября,
2020
1
фото
Новости

Помещения двух исторических зданий на Ленина выставили на торги

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На сайте ДОМ.РФ размещена информация о выставленных на торги помещениях, расположенных на проспекте Ленина, 107 и 109. Эти здания — объекты культурного наследия регионального значения.

Помещения двух исторических зданий на Ленина выставили на торги
Фото: ДОМ.РФ

Общая площадь помещений, которые выставили на торги, — 344,4 квадратных метра. В описании говорится, что помещения находятся на первых этажах нежилых зданий, в них есть отдельный вход с улицы, инженерные коммуникации, а в последнее время площади использовались как торговые.


Аукцион с начальной ценой лота 23,88 млн рублей намечен на 20 ноября.


Отметим, здание на Ленина, 109 построено в начале прошлого века, называлось Сибирский торговый банк. Здание на Ленина, 107 исторически называлось «Доходный дом Фуксмана».



ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.