Помещения двух исторических зданий на Ленина выставили на торги

На сайте ДОМ.РФ размещена информация о выставленных на торги помещениях, расположенных на проспекте Ленина, 107 и 109. Эти здания — объекты культурного наследия регионального значения.

Общая площадь помещений, которые выставили на торги, — 344,4 квадратных метра. В описании говорится, что помещения находятся на первых этажах нежилых зданий, в них есть отдельный вход с улицы, инженерные коммуникации, а в последнее время площади использовались как торговые.





Аукцион с начальной ценой лота 23,88 млн рублей намечен на 20 ноября.





Отметим, здание на Ленина, 109 построено в начале прошлого века, называлось Сибирский торговый банк. Здание на Ленина, 107 исторически называлось «Доходный дом Фуксмана».









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