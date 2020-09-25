«Помешались на короне»: В Инстаграме запустили флешмоб в защиту роддома № 4 от перепрофилирования
Жители Томска просят не закрывать роддом № 4 под респираторный госпиталь. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали больше 3 тысяч человек.
Авторы отмечают, что роддом № 4 является стационаром второго уровня и периодически выполняет функции областного перинатального центра — принимает на себя недоношенных детей 32 (28) — 36 недель. Родильный дом обслуживает не только жителей Октябрьского района, но и жителей других районов города Томска и Томской области, а также Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края и других регионов.
«У меня вопрос, знатоки, Администрация Томской области, а что вы будете делать, если вдруг перинатальный закроют на карантин из-за ковида, что очень реально??? Кто будет выхаживать недоношенных со всей области?!! <...> 4-ка не принимает рожениц два дня, а перинатальный уже под завязку. Что будете делать, когда женщины выйдут под порог белого дома? А они выйдут! Когда дело касается счастья и здоровья детей, женщины готовы на все», — пишет одна из участниц флешмоба.
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Есть места в моей жизни важнее и роднее которых просто нет. #сохраним4роддомтомска Наш любимый 4 Роддом. Да, я не рожала в нем своих детей, но меня с ним связывает особая любовь длинной в его 35 лет. Для меня это - не просто место, где работает моя мама, и где я никогда не сидела в очередях: ни на забор крови, ни на УЗИ, ни на прием к гинекологу. Это люди! Понимаете? Я помню, как всё начиналось. Я помню все эти стены и палаты задолго до того, как там начали рожать мои подружки. За последние 4 года мы провели много научных исследований на базе этого роддома. И его главный врач всегда называла меня "Анютка". Боюсь представить, что сейчас чувствует она, отстраненная от своих обязанностей и бессильная как-то повлиять на эту историю. Что чувствую я... Отчаянье и злость. А ещё то чувство, когда хочется защищать и наказывать. И бессилие. Сегодня из роддома выписывают мамочек с новорожденным малышами и больше никого не принимают, а мои любимые доктора собирают свои вещи!!!!! 😭 Понимаете? Вееееещииии!!!! Своооои!!!! С того места, которому они отдали столько лет своей жизни! Места, куда они уходили от своих семей чтобы спасать жизни самого святого и дорогого что есть у нас - жизни матери и ребенка!!!! Да, есть ещё роддома в нашем городе. И мой муж сегодня задал вопрос - а почему это не роддом им.Семашко? Или другой? И это риторический вопрос. Самые высокие показатели выхаживания недоношенных малышей, самые высокие технологии и специалисты дороже золота! Да что может быть дороже человеческого профессионализма и огромного опыта? Чтоооо? В городе даются концерты, открываются кинотеатры, студенты потихоньку выходят на занятия.... Женщины готовятся к рождению своих долгожданных малышей.... И .... Возрастает резкая необходимость в переводе огромного роддома в ковидный центр.... Ну просто...... Одни маты на языке и горькие слёзы.... @tomskobl На фото мы встречаем наше рыжее чудо @prosto_semen_
Публикация от Ульянич Анна (@ulianich_anna)
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Мамульки, давайте #сохраним4роддомтомска вместе и работу – любимым врачам. Выкладывайте фото, ставьте хэштег и упоминайте аккаунты @rosminzdrav.ru и @tomskobl. А то вдруг снова рожать придётся, а где это делать, как не в "четвёрочке"?!))
Публикация от Вера Тимофеева (@iamveraoka)
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"Есть такие дома волшебные Особо важные для людей, Где побывали мы все, наверное, Где получают отцы детей!" Роддом, который я вспоминаю только с благодарностью и любовью, где родился мой сын и любимая племянница, хотят переоборудовать в ковидный госпиталь. Я мечтала вернуться туда как минимум еще один раз, это один из лучших роддомов Томска... поддержите, пожалуйста, петицию, выложу в сториз. @tomskobl @rosminzdrav.ru #сохраним4роддомтомска
Публикация от Алёна ❤ (@a.l.e.n.a.s)
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#сохраним4роддомтомска С благодарностью к врачам и сотрудникам роддома💐 @rosminzdrav.ru @tomskobl НЕЛЬЗЯ перепрофилировать роддом#4 в ковидный госпиталь, в Томске нет другого дублера перинатального центра...подумайте о детях, нуждающихся в реанимации и должном уходе! P.s. все причастные и неравнодушные, выкладывайте фото с упоминанием аккаунтов
Публикация от Марина Козич (@kozich.marina)
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#сохраним4роддомтомска. Для тех, кто не в теме: роддом #4, на минуточку, единственный в городе дублёр перинатального по части реанимации и выхаживания тяжёлых детей, перепрофилируют в ковидный госпиталь. По информации врачей, в середине октября он уже откроется для коронавирусных больных. У меня вопрос, знатоки, Администрация Томской области @tomskobl , а что вы будете делать, если вдруг перинатальный закроют на карантин из-за ковида, что очень реально??? Кто будет выхаживать недоношенных со всей области?!! Такой реанимации и специалистов больше нет нигде! 4-ка не принимает рожениц два дня, а перинатальный уже под завязку. Что будете делать, когда женщины выйдут под порог белого дома? А они выйдут! Когда дело касается счастья и здоровья детей, женщины готовы на все! Где вы все, те, кто ещё две недели назад обещал нам с билбордов сделать "по-другому"? Это отличный шанс проявиться себя и реально помочь людям! @tsin_de_shan @navalny @galina.nemtseva_, помогите #уменявсе
Публикация от Семенова (Филоненко) Юлия (@prosto_semen_)
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Сказать,что новость которую я сегодня узнала меня просто взбудоражила,это не чего не сказать!!! Как,как такое возможно допустить. Ауууу, чиновники @tomskobl вы вообще понимаете,что такое #сохраним4роддомтомска - это дом в котором происходит чудо ВСЕЛЕНОЙ✨рождение дитя✨и новорожденного должна встречать чистейшая атмосфера... Так какого 👿вам приснилось,что в чистейшем пространстве должен расположиться👑 CAVID👑🏥или мешки💰💰💰от@rosminzdrav.ru 🤯затуманили!!! Очнитесь,не трогайте святое!!! #роддомадляновыхжизней#сохраним4роддомтомска
Публикация от afanaseva gulya (@afanasevagulya)
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Мой любимый 4й роддом собираются переоборудовать в ковидный госпиталь. Это значит, что посреди спального района, рядом с большим торговым центром двумя школами и колледжами появится это 🧟. А ещё у медперсонала роддома незавидный выбор: либо уходить в никуда, либо работать с короновирусом в должности врача-стажёра, бонусом идёт потеря стажа и сертификата врача- гинеколога и врача-неонатолога. Это страшно. О чём вообще думают в @rosminzdrav.ru и @tomskobl ? #сохраним4роддомтомска
Публикация от Мария Варда (@ma.ru.sk)
Информация о том, что роддом № 4 планируют перепрофилировать под ковид-центр, появилась накануне. По словам сотрудников, с которыми общалась редакция ТВ2, с 1 октября роддом не будет принимать рожениц — будет проведена реструктуризация роддома под респираторный госпиталь для борьбы с СOVID-19.
Глава департамента здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что говорить о перепрофилировании рано. Начальник облздрава уверяет, что роддом № 4 просто вошел в резервный список медицинских учреждений, в которых при необходимости могут развернуть новый респираторный госпиталь.
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