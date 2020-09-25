«Помешались на короне»: В Инстаграме запустили флешмоб в защиту роддома № 4 от перепрофилирования

Жители Томска просят не закрывать роддом № 4 под респираторный госпиталь. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали больше 3 тысяч человек.





Авторы отмечают, что роддом № 4 является стационаром второго уровня и периодически выполняет функции областного перинатального центра — принимает на себя недоношенных детей 32 (28) — 36 недель. Родильный дом обслуживает не только жителей Октябрьского района, но и жителей других районов города Томска и Томской области, а также Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края и других регионов.





«У меня вопрос, знатоки, Администрация Томской области, а что вы будете делать, если вдруг перинатальный закроют на карантин из-за ковида, что очень реально??? Кто будет выхаживать недоношенных со всей области?!! <...> 4-ка не принимает рожениц два дня, а перинатальный уже под завязку. Что будете делать, когда женщины выйдут под порог белого дома? А они выйдут! Когда дело касается счастья и здоровья детей, женщины готовы на все», — пишет одна из участниц флешмоба.