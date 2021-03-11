Полуторагодовалой Леночке нужна семья

Леночке сейчас полтора года. За этот короткий срок в жизни ребенка, как в зеркале, отразилась горькая русская истина о том, что беда не приходит одна. Девочка была оставлена матерью сразу в родильном доме. Оттуда малышка попала в детское госучреждение, где живут самые младшие детки, лишенные родительского попечения. В свидетельстве о рождении у ребенка – сплошные прочерки.

К сожалению, здоровье Лены также оставляет желать лучшего. Из-за неврологических нарушений она нуждается в паллиативном лечении. Врачи определили ей пятую группу здоровья. Если Леночка не найдет приемных родителей, то ее ждет центр, где живут дети с инвалидностью. Невеселая перспектива…





Но сама Лена достаточно эмоциональна, она может продемонстрировать, если чего-то не желает. Сотрудники детского центра говорят, что Лена умеет улыбаться, но никто еще ни разу не слышал и не видел, как она смеется. Как все дети, малышка очень тактильна. Леночка обожает, когда ее берут на руки. Девочка активно лепечет, причем ее лепет разнообразный, особенно во время игры. К игрушкам Лена относится избирательно.





Из-за заболевания ручки Лены всегда скрещены, как у директора. Они разжимаются с трудом, например, если Лену заинтересовать кнопками на ходунках. Кстати, пусть кандидатов в приемные родители не обнадеживают ходунки. Лена снята в них только для того, чтобы лучше показать ребенка. Пока девочка ходить не пытается. Мягкая по сложению, она не садится, но умеет переворачиваться. Ребенку требуется мощная реабилитация. Такие дети должны быть в семье, а не в детском учреждении, где есть паллиативное отделение, но все-таки нет возможности постоянно уделять каждому малышу индивидуальное внимание. Однако, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, принимайте взвешенное решение, если ваше сердце застучит в адрес симпатичной Леночки.





Анкета Елены: http://www.usynovite.ru/child/?id=cknko-12zuo

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