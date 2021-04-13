Полуприцеп с бревнами столкнулся с легковым авто в Томске, пострадал ребенок

«44-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем КамАЗ, по предварительным данным, выбрал несоответствующую скорость конкретным условиям движения, в результате чего произошло опрокидывание полуприцепа НЕФАЗ-9334-01, после чего полуприцеп продолжил движение и совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Solaris», — говорится в сообщении.





В результате 11-летняя девочка-пассажир легкового авто с травмами доставлена в больницу. Сейчас ГИБДД ищет очевидцев аварии и при наличии сведений просит обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.