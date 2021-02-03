Получившая ожоги при пожаре в поселке Зональном девочка скончалась в больнице

Девятилетняя девочка, которая получила сильные ожоги во время пожара в поселке Зональный, скончалась в больнице. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Зоналенского сельского поселения.

«Маленькой Снежаны пострадавшей во время пожара ночью не стало...Скорбим и соболезнуем близким, — говорится в сообщении».

Напомним, пожар в двухквартирном доме в поселке Зональный произошел утром 2 февраля. Из горящей квартиры пожарные спасли девятилетнюю девочку, отравившуюся угарным газом и получившую ожоги третьей степени. В крайне тяжелом и нестабильно состоянии пострадавшую доставили в больницу скорой медпомощи.



После пожара региональная прокуратура начала проверку. Ведомство оценит, как исполняли свои обязанности органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органы местного самоуправления по защите жилищных и социальных прав жильцов сгоревшего дома.



