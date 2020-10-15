Получить карту банка «Открытие» теперь можно в 138 городах

На сегодняшний день это одна из самых широких сетей доставки банковских продуктов на российском рынке. Теперь клиенты «Открытия» могут получить дебетовые карты на дом даже в тех городах, где нет отделений банка.





Сервис доставки карт на дом предоставляется бесплатно и доступен как действующим, так и новым клиентам «Открытия». Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить заявку на выпуск и доставку карты на сайте банка, в мобильном приложении или интернет-банке. Клиент сам выбирает удобное время и место получения продукта. В крупных городах доставка возможна уже на следующий день, а процесс передачи и оформления карты занимает не более 15 минут.