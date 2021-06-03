Получить читательский «‎научки» ТГУ теперь можно онлайн

Через приложение можно получить читательский билет онлайн, забронировать пространства библиотеки для работы или мероприятия, зарегистрироваться на события, следить за новостями, узнавать о проектах библиотеки. ​

«Это первая версия мобильного приложения, оно скоро пополнится новым функционалом, у него появится больше «способностей». Так, «Научка ТГУ» будет помогать найти собеседника для изучения языка, давать рекомендации «что почитать» и даже гадать на книгах и выпускных работах. Добавится ещё одна важная функция – с помощью мобильного приложения можно будет заказывать литературу из фонда», – рассказала руководитель проекта, заместитель директора НБ ТГУ Галина Сербина.





Как отметили в вузе, над созданием приложения команда библиотеки работала год. Сейчас приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Также создатели ждут от пользователей обратную связь по адресу serbina@lib.tsu.ru