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22 сентября,
2020
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Новости

Получатели социальных пособий до 1 октября должны перейти на платежную систему «МИР»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 1 октября социальные выплаты и пособия для тех, кто получает их через кредитную организацию, будут осуществляться через платежную систему «МИР».

Банковские карточки «МИР» необходимо иметь получателям ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременной выплаты при рождении ребенка; ежемесячной выплаты на первого ребенка; на третьего и последующих детей до трех лет; выплаты на ребенка  в возрасте от 3 до 7 лет;  пособия малоимущим семьям с детьми; пособия на детей военнослужащих; выплаты подвергшимся воздействию радиации.

Получатели социальных пособий до 1 октября должны перейти на платежную систему «МИР»
Фото: https://vk.com/mirpaycard

«Порядок зачисления выплат остается прежним – через органы почтовой связи или через банк. Для тех, кто выбрал банк, органы социальной защиты по-прежнему перечисляют пособия на счет получателя. Однако с 1 октября банковские операции по названным социальным выплатам будут совершаться только с использованием платежной системы “МИР”», – уточнила заместитель начальника областного департамента социальной защиты населения Ирина Куракина.

При этом, если при получении карты «МИР» в банке сменились реквизиты счета, необходимо об этом уведомить центр социальной поддержки населения по месту жительства.

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