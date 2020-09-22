Получатели социальных пособий до 1 октября должны перейти на платежную систему «МИР»

С 1 октября социальные выплаты и пособия для тех, кто получает их через кредитную организацию, будут осуществляться через платежную систему «МИР».



Банковские карточки «МИР» необходимо иметь получателям ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременной выплаты при рождении ребенка; ежемесячной выплаты на первого ребенка; на третьего и последующих детей до трех лет; выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; пособия малоимущим семьям с детьми; пособия на детей военнослужащих; выплаты подвергшимся воздействию радиации.

