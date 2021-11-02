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Полторы тысячи жителей Томской области заключили социальный контракт на поиск работы

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1553 жителя Томской области заключили социальный контракт на поиск работы, сообщает пресс-служба обладминистрации. По условиям контракта в первый месяц назначается денежная выплата в размере прожиточного минимума — 12 959 рублей. А после трудоустройства независимо от размера заработной платы еще три месяца человек, подписавший социальный контакт, получает такую же сумму.

Заключить договор на условиях социального контракта могут семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. 

«В 2021 году 481 человек, заключивших социальный контракт на поиск работы, трудоустроились», — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Получить консультацию по соцконтрактам можно в центрах социальной поддержки по месту жительства. Прием только по предварительной записи. 

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