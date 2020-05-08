Полпред: Все сибирские губернаторы поддержали введение электронных пропусков

Единую систему электронных пропусков могут ввести во всех регионах Сибири, рассказал представитель президента в СФО Серегей Меняйло. Однако окончательное решение будут принимать с учетом складывающейся обстановки.
Полпред отметил, что единую систему пропусков, действующую сейчас в Москве, поддержали все губернаторы Сибири. Окончательно этот вопрос будет обсуждаться на заседании координационного штаба с участием глав регионов СФО. Меняйло также подчеркнул, что режим самоизоляции после 11 мая будет продлен.
Сергей Меняйло также утверждает, что в сибирских регионах решили проблему с нехваткой масок и тестов на коронавирус. По его словам, СФО пока не вышел на пик заболеваемости, а ограничительные меры помогли не допустить вспышек заболевания, но ударили по экономике.
Добавим, что режим электронных пропусков действует в Красноярском крае с 21 апреля. Цифровые пропуски обязаны иметь при себе сотрудники предприятий, работающих при режиме изоляции. Обычные жители края могут ограничиться бумажной справкой. Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин утверждал, что против введения пропусков в регионе.
«Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдём на неё только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем всё, что можно. Поэтому я рассчитываю на благоразумие томичей и верю, что мы стойко выдержим режим самоизоляции до конца», — говорил Жвачкин.
В Сибири выявлено 4,2 тысяч случаев коронавируса. Известно о 52 смертях Больше всего заразившихся в Новосибирской области и Красноярском крае.
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