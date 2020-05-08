Полпред: Все сибирские губернаторы поддержали введение электронных пропусков

Единую систему электронных пропусков могут ввести во всех регионах Сибири, рассказал представитель президента в СФО Серегей Меняйло. Однако окончательное решение будут принимать с учетом складывающейся обстановки.

Вопрос этот решен, это вопрос только времени, - цитирует полпреда издание «Интерфакс» . - Но, подчеркиваю, все будет зависеть от складывающейся обстановки. Если обстановка будет ухудшаться, он будет введен. Если она не будет ухудшаться, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкие

Полпред отметил, что единую систему пропусков, действующую сейчас в Москве, поддержали все губернаторы Сибири. Окончательно этот вопрос будет обсуждаться на заседании координационного штаба с участием глав регионов СФО. Меняйло также подчеркнул, что режим самоизоляции после 11 мая будет продлен.





Сергей Меняйло также утверждает, что в сибирских регионах решили проблему с нехваткой масок и тестов на коронавирус. По его словам, СФО пока не вышел на пик заболеваемости, а ограничительные меры помогли не допустить вспышек заболевания, но ударили по экономике.



Добавим, что режим электронных пропусков действует в Красноярском крае с 21 апреля. Цифровые пропуски обязаны иметь при себе сотрудники предприятий, работающих при режиме изоляции. Обычные жители края могут ограничиться бумажной справкой. Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин утверждал, что против введения пропусков в регионе.





«Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдём на неё только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем всё, что можно. Поэтому я рассчитываю на благоразумие томичей и верю, что мы стойко выдержим режим самоизоляции до конца», — говорил Жвачкин.



В Сибири выявлено 4,2 тысяч случаев коронавируса. Известно о 52 смертях Больше всего заразившихся в Новосибирской области и Красноярском крае.