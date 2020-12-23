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23 декабря,
2020
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Новости

Полпред в СФО обратится в Росавиацию для субсидирования регулярных рейсов в Белокуриху

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло намерен обратиться в Росавиацию для субсидирования рейсов из города-курорта Белокурихи, который ежегодно посещают не менее 200 тысяч гостей, в другие города Сибири. Такое пожелание было озвучен во время заседания совета с губернаторами округа, сообщает ТАСС.

Полпред в СФО обратится в Росавиацию для субсидирования регулярных рейсов в Белокуриху

Курорт федерального значения Белокуриха расположен в Алтайском крае в 227 км по трассе от аэропорта региона в Барнауле. Аэропорт в соседней Республике Алтай лишь в 67 км от курорта. Вопрос о том, чтобы сделать логистику более удобной, поднимался неоднократно — 3 июля авиакомпания «СиЛА» открыла новый рейс из аэропорта Горно-Алтайска  до аэродрома курорта, с 10 августа открыт стыковочный рейс для томичей через Барнаул в Белокуриху. При этом в конце ноября стало известно, что рейсы из ряда крупных городов до курорта не вошли в список субсидируемых Росавиацией.


«Сформулируйте этот вопрос, мы его пообсуждаем, пригласим Росавиацию, —сказал Сергей Меняйло, обращаясь к главе Алтайского края Виктору Томенко. — Я так понимаю, что эти рейсы востребованы, и мы должны перейти к регулярным».


Во время заседания совета Томенко сообщил, что на 2020 год в бюджете края было предусмотрено десять миллионов рублей на софинансирование рейсов для перевозок внутри СФО в Белокуриху из Горно-Алтайска, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, однако они не вошли в список субсидируемых Росавиацией.


«Мы работу с ними продолжаем, но, к сожалению, ситуация остановилась на положении сегодняшнего дня», — пояснил Томенко.


Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что дополнительное финансирование из федерального бюджета получают четыре рейса в Барнаул - из Томска, Сочи, Анапы и Красноярска, а также два в Белокуриху - из Горно-Алтайска и Новосибирска. Это позволит сохранить тарифы на билеты по отдельным направлениям и поддержать авиакомпании.


Ранее сообщалось, что с 10 августа открылся стыковочный рейс по маршруту Томск – Барнаул – Белокуриха. Рейсы выполнялись три раза в неделю. 

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