Полпред Сергей Меняйло: в Сибири могут ввести дополнительные ограничения

Сергей Меняйло не исключает введения дополнительных ограничительных мер в Сибири, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщается на официальном сайте полпреда.

«Обстановка в регионах округа в связи с распространением коронавирусной инфекции осложняется, количество заболевших граждан растет. В этой связи необходимо обдумать возможность введения дополнительных мер, направленных на недопущение активного распространения заболевания», – сказал полпред.





По мнению участников совещания, требуется усиление защитных мер. Следует: своевременно определять круг контактных лиц и проводить их лабораторное обследование; применять меры по изоляции контактных лиц в зависимости от степени контакта и результатов лабораторных исследований. Также нужно более тщательно проводить профилактические мероприятия в медицинских организациях, оперативно принимать решение о приостановке деятельности объекта или введении карантина.





Однако, по словам полпреда, каждый вводимый запрет должен быть тщательно проработан, спрогнозированы его последствия, при этом обязательна координация вводимых ограничительных мер между регионами Сибири.