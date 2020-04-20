Полпред Сергей Меняйло: в Сибири могут ввести дополнительные ограничения
Сергей Меняйло не исключает введения дополнительных ограничительных мер в Сибири, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщается на официальном сайте полпреда.
«Обстановка в регионах округа в связи с распространением коронавирусной инфекции осложняется, количество заболевших граждан растет. В этой связи необходимо обдумать возможность введения дополнительных мер, направленных на недопущение активного распространения заболевания», – сказал полпред.
По мнению участников совещания, требуется усиление защитных мер. Следует: своевременно определять круг контактных лиц и проводить их лабораторное обследование; применять меры по изоляции контактных лиц в зависимости от степени контакта и результатов лабораторных исследований. Также нужно более тщательно проводить профилактические мероприятия в медицинских организациях, оперативно принимать решение о приостановке деятельности объекта или введении карантина.
Однако, по словам полпреда, каждый вводимый запрет должен быть тщательно проработан, спрогнозированы его последствия, при этом обязательна координация вводимых ограничительных мер между регионами Сибири.
В Томской области короновирусом заболели 33 человека, четверо уже здоровы. С 20 апреля Томская область приостановила автобусное сообщение с другими регионами.
До 30 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.
Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшей контейнерной площадки. Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении.
По данным Роспотребнадзора на утро 20 апреля в регионах округа за все время эпидемии зарегистрировано 774 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири выздоровели 83 человека, под медицинским наблюдением находятся более 12,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 56,6 тысячи граждан. За весь период эпидемии в регионах округа скончались шесть пациентов с коронавирусом, еще у двух умерших ожидаются результаты теста.
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