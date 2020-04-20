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20 апреля,
2020
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Новости

Полпред Сергей Меняйло: в Сибири могут ввести дополнительные ограничения

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сергей Меняйло не исключает введения дополнительных ограничительных мер в Сибири, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщается на официальном сайте полпреда.

Полпред Сергей Меняйло: в Сибири могут ввести дополнительные ограничения
Фото: http://sfo.gov.ru/

«Обстановка в регионах округа в связи с распространением коронавирусной инфекции осложняется, количество заболевших граждан растет. В этой связи необходимо обдумать возможность введения дополнительных мер, направленных на недопущение активного распространения заболевания», – сказал полпред.


По мнению участников совещания, требуется усиление защитных мер. Следует: своевременно определять круг контактных лиц и проводить их лабораторное обследование; применять меры по изоляции контактных лиц в зависимости от степени контакта и результатов лабораторных исследований. Также нужно более тщательно проводить профилактические мероприятия в медицинских организациях, оперативно принимать решение о приостановке деятельности объекта или введении карантина.


Однако, по словам полпреда, каждый вводимый запрет должен быть тщательно проработан, спрогнозированы его последствия, при этом обязательна координация вводимых ограничительных мер между регионами Сибири.

Полпред Сергей Меняйло: в Сибири могут ввести дополнительные ограничения
Фото: http://sfo.gov.ru/

В Томской области короновирусом заболели 33 человека, четверо уже здоровы. С 20 апреля Томская область приостановила автобусное сообщение с другими регионами.


До 30 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.


Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшей контейнерной площадки. Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. 


По данным Роспотребнадзора на утро 20 апреля в регионах округа за все время эпидемии зарегистрировано 774 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири выздоровели 83 человека, под медицинским наблюдением находятся более 12,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 56,6 тысячи граждан. За весь период эпидемии в регионах округа скончались шесть пациентов с коронавирусом, еще у двух умерших ожидаются результаты теста.


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