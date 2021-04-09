Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло назначен врио главы Северной Осетии

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в Алагире Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия — Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище по специальности инженер-штурман, в 1995 году — Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, в 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.





В 2009-2011 годах Меняйло являлся заместителем командующего Черноморским флотом России, после чего был освобожден от занимаемой должности и уволен в запас. В 2007 году ему присвоено звание вице-адмирала. При этом с 2005 года он командовал Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота, перейдя на эту позицию с должности начальника штаба — первого заместителя командира базы.





В апреле 2014 года указом президента РФ Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя, губернатором проработал с октября 2014 года по июль 2016-го.





В Интернете Сергей Меняйло прославился в 2015 году, когда решил сменить директора музея «Херсонес» с ученого на священника. Губернатор лично явился в музей, где на вопрос о причинах увольнения директора ответил кратко: «Я так решил, и я имею на это право».



Полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Меняйло стал в июле 2016 года, в 2018 году переназначен на этот пост. Сергей Меняло сменил в кресле полпреда Николая Рогожкина, который проработал в качестве представителя президента в Сибирском федеральном округе два года и два месяца. Ранее полпредами СФО были Леонид Драчевский с 2000 года по 2004-ый, Анатолий Квашнин с 2004 года по 2010 -ый и Виктор Толоконский — с 2010 года по 2014 -ый.







Входит в несколько санкционных списков, в том числе из-за отравления Алексея Навального.