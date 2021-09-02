Полпред не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири

Полпред президента Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. По словам чиновника, гораздо важнее «привести в порядок» существующие населенные пункты.

«Мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города, — заявил Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда». — Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск. Поэтому, мне кажется, что у нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих».

Ранее Шойгу предложил построить за Уралом 3−5 новых городов и задуматься над переносом столицы в Сибирь. 1 сентября стало известно о возможных планах властей по строительству нового города-спутника Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица Приморья станет первым городом-миллионником в регионе