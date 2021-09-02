Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Полпред не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Новости

Полпред не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири

ТВ2 ТВ2

Полпред президента Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. По словам чиновника, гораздо важнее «привести в порядок» существующие населенные пункты.

«Мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города, — заявил Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда». — Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск. Поэтому, мне кажется, что у нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих».

Ранее Шойгу предложил построить за Уралом 3−5 новых городов и задуматься над переносом столицы в Сибирь. 1 сентября стало известно о возможных планах властей по строительству нового города-спутника Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица Приморья станет первым городом-миллионником в регионе

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.