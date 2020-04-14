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14 апреля,
2020
Новости

Половина пациентов, больных коронавирусом в Томской области, заразилась от одного человека

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины, сообщил вице-губернатор региона Иван Деев.

Напомним, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Накануне диагноз коронавирус подтвердился у трех его родственников. Сегодня стало известно о еще семи случаях коронавируса, из которых четверо также общались с этим человеком.

«Родственники и близкие друзья, которые, руководствуясь тем, что никто из них не ездил за границу, решили провести семейное мероприятие. Результатом стало то, что каждый день, когда мы брали смывы у близких контактов, мы выявляем пациентов с коронавирусной инфекцией», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» Ивана Деева.


Эпидемиологи взяли пробы у почти 200 контактировавших с заразившимися. По словам Деева, возможны новые случаи коронавируса «у некоторого количества человек».


Еще двое заразившихся ездили в Новосибирск, а последний никуда не ездил и с ранее заразившимися никак не связан.


По состоянию на вторник, в Томской области всего зафиксировано 15 случаев коронавируса, четверо вылечились (включая мужчину, от которого заразились семь человек). Из этих семи человек трое находятся на самоизоляции, четверо — госпитализированы. Самочувствие у всех удовлетворительное.


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