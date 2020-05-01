Половина новых пациентов с коронавирусом находится на самоизоляции

В Томской области за сутки выявлены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У половины из выявленных за сутки заболевших болезнь протекает без симптомов, они изолированы.



Половина новых заболевших госпитализированы в стационары: трое в респираторном госпитале медсанчасти № 2 (у двоих пневмония, у одного симптомы ОРВИ); один пациент с ОРВИ доставлен в 3-ю горбольницу Томска.



По словам вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, один из новых диагнозов COVID-19 — «привозной»: эпидемиологическое расследование показало, что пациент прибыл с заболеванием из Москвы. Еще пять случаев инфицирования связаны с контактами с ранее заболевшими. Обстоятельства заболевания двоих жителей региона выясняются.



В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.



За сутки взято на исследование 1314 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 18 990 исследований.



Таким образом, 64 человека в Томской области продолжают лечение. 24 человека вылечились, из них трое — за последние сутки. Один пациент скончался.