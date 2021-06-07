Полмиллиарда на бутылки: в поселке Самусь модернизировали производство стеклотары

В рамках модернизации предприятие внедрило современную технологию узкогорлого пресс-выдува. С ее помощью можно изготавливать высокопрочные бутылки, облегченные на четверть. Благодаря этому, «Интергласс» сократит затраты на сырье и электроэнергию, а потребители оптимизируют расходы на транспортировку.

Завод по производству стеклотары «Интергласс», расположенный в поселке Самусь Томской области, модернизировал производство стеклотары. Общая сумма инвестиций в бутылки составила более 488 млн рублей, из которых 244 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности, входящий в группу ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее общая годовая мощность двух стеклоформующих машин составляла 108 млн изделий, а после модернизации выросла до 120 млн изделий в год. Предприятие также увеличило долю используемого вторсырья при производстве новых бутылок с 25 % до 30 %. Это положительно скажется на реализации задач национального проекта «Экология» по увеличению объемов по переработке отходов.





«Интергласс» производит стеклобутылки объемом от 0,16 л до 1 л и стеклобанки от 0,25 л до 1 л. Заказчиками стеклотары являются предприятия пищевой отрасли из регионов Сибири и Дальнего Востока, производящие напитки и продукты питания.





Для справки: ООО «Интергласс» в 2018 году с открытых торгов выкупил производственный комплекс ЗАО «Северскстекло». Обеспечивает рабочими места 236 человек и имеет статус поселкообразующего предприятия.