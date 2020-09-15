Политика Алексея Навального отключили от ИВЛ

Состояние здоровья Алексея Навального улучшается. Он полностью отошел от искусственной вентиляции легких и может время от времени вставать с больничной койки. Об этом в своем твиттере рассказала пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.

«Новости о здоровье Алексея: он полностью отключен от ИВЛ и уже может на некоторое время вставать с больничной койки»,— написала Кира Ярмыш.







Ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Причиной отравления политика было нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у политика Алексея Навального.







Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Накануне стало известно, что Алексей Навальный полностью восстановился после медицинской комы.







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