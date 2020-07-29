Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today

Прайс-лист действует с момента опубликования по 11.09.2020 г.

Лента новостей — главная страница сайта, наполняемость материала около 15 новостей в сутки. Материал размещается в разделе «Новости» (анонсирование не менее 3 дней) или «Полезно» (анонсирование не менее 1 месяца), далее уходит в «Архив» раздела.

*НАПИСАНИЕ СТАТЬИ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Раздел «Мультимедиа» – главная страница сайта, фиксированное размещение от 3 до 7 дней. Наполняемость материала до 6 новостей в сутки. Главное фото материала размером 296*296, смена раз в 3 дня.

2.2. НОВОСТЬ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ В РАЗДЕЛЕ «МУЛЬТИМЕДИА»

*НАПИСАНИЕ СТАТЬИ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Размещение анонса в группах социальных сетей (публикация поста в Инстаграм, сторис Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники)

Производство (написание) текста от 5000 до 10 000, индивидуальное оформление в «Tilda», фотосъемка

Размещение анонса в группах социальных сетей (публикация в Инстаграм, Сторис Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники)

Производство (написание) текста от 5000 до 10 000, индивидуальное оформление в «Tilda», фотосъемка, видеосъемка.

6.2. Написание статьи

до 2000 знаков — 6000 руб.

от 2000 знаков до 4000 знаков — 9000 руб.





6.3. Производство фотоистории от 15 000 руб.* – до 10 фото.

Включает в себя: выезд, работу фотографа, монтаж готовой истории (фото только для использования в публикации, покупка исходных фотографий в максимальном размере и качестве — индивидуально).

*съемки до 09:00 после 18:00, в выходные и праздничные дни вводится повышающий коэффициент 1,5





6.4. Производство видеосюжета

от 1 до 2 мин. — 30 000 руб.*

от 2 до 3 мин. — 40 000 руб.*

Включает в себя: выезд (не более 2 мест съемок в черте г. Томска), работу журналиста, оператора, монтаж сюжета.

*съемки до 09:00 после 18:00, выходные и праздничные дни вводится повышающий коэффициент 1,5

Повторный выезд съемочной группы по инициативе заказчика от 4000 руб. до 6000 руб.





Внимание!!! Последнюю неделю перед выборами на все цены вводится коэффициент: 1,2.

Оплата размещения или производства производится только из избирательного фонда.

Порядок оплаты: предоплата 100 %.