Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today
Прайс-лист действует с момента опубликования по 11.09.2020 г.
Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today и в группах социальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер)
1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
2. ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА
2.1. НОВОСТЬ В «ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ»
Лента новостей — главная страница сайта, наполняемость материала около 15 новостей в сутки. Материал размещается в разделе «Новости» (анонсирование не менее 3 дней) или «Полезно» (анонсирование не менее 1 месяца), далее уходит в «Архив» раздела.
Размещение анонса в группах социальных сетей (Инстаграм Сторис, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ В ИНСТАГРАМ: 5000 рублей
ИНТЕГРИРОВАТЬ ВИДЕО В ПУБЛИКАЦИЮ: 2000 рублей
*НАПИСАНИЕ СТАТЬИ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
2.2. НОВОСТЬ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ В РАЗДЕЛЕ «МУЛЬТИМЕДИА»
Раздел «Мультимедиа» – главная страница сайта, фиксированное размещение от 3 до 7 дней. Наполняемость материала до 6 новостей в сутки. Главное фото материала размером 296*296, смена раз в 3 дня.
Размещение анонса в группах социальных сетей (Инстаграм Сторис, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ В ИНСТАГРАМ: 5000 рублей
ИНТЕГРИРОВАТЬ ВИДЕО В ПУБЛИКАЦИЮ: 2000 рублей
*НАПИСАНИЕ СТАТЬИ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
3. ИНТЕРВЬЮ
Производство (написание) текста от 5000 до 10 000, индивидуальное оформление в «Tilda», фотосъемка
Размещение анонса в группах социальных сетей (публикация поста в Инстаграм, сторис Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники)
4. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ*
5. СПЕЦМАТЕРИАЛ (ЛОНГРИД)
Спецматериал — большой развернутый материал, направленный на поддержание имиджа.
Производство (написание) текста от 5000 до 10 000, индивидуальное оформление в «Tilda», фотосъемка, видеосъемка.
Размещение анонса в группах социальных сетей (публикация в Инстаграм, Сторис Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники)
6. ПРОИЗВОДСТВО
6.2. Написание статьи
до 2000 знаков — 6000 руб.
от 2000 знаков до 4000 знаков — 9000 руб.
6.3. Производство фотоистории от 15 000 руб.* – до 10 фото.
Включает в себя: выезд, работу фотографа, монтаж готовой истории (фото только для использования в публикации, покупка исходных фотографий в максимальном размере и качестве — индивидуально).
*съемки до 09:00 после 18:00, в выходные и праздничные дни вводится повышающий коэффициент 1,5
6.4. Производство видеосюжета
от 1 до 2 мин. — 30 000 руб.*
от 2 до 3 мин. — 40 000 руб.*
Включает в себя: выезд (не более 2 мест съемок в черте г. Томска), работу журналиста, оператора, монтаж сюжета.
*съемки до 09:00 после 18:00, выходные и праздничные дни вводится повышающий коэффициент 1,5
Повторный выезд съемочной группы по инициативе заказчика от 4000 руб. до 6000 руб.
Внимание!!! Последнюю неделю перед выборами на все цены вводится коэффициент: 1,2.
Оплата размещения или производства производится только из избирательного фонда.
Порядок оплаты: предоплата 100 %.
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