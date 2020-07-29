Добрые новости
29 июля,
2020
3
фото
Новости

Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прайс-лист действует с момента опубликования по 11.09.2020 г.

Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today и в группах социальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер)

1. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today
Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today
Политический прайс-лист на размещение политической агитации на сайте tv2.today

2. ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

2.1. НОВОСТЬ В «ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ»


Лента новостей — главная страница сайта, наполняемость материала около 15 новостей в сутки. Материал размещается в разделе «Новости» (анонсирование не менее 3 дней) или «Полезно» (анонсирование не менее 1 месяца), далее уходит в «Архив» раздела.


Размещение анонса в группах социальных сетей (Инстаграм Сторис, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ В ИНСТАГРАМ: 5000 рублей

ИНТЕГРИРОВАТЬ ВИДЕО В ПУБЛИКАЦИЮ: 2000 рублей


*НАПИСАНИЕ СТАТЬИ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

2.2. НОВОСТЬ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ В РАЗДЕЛЕ «МУЛЬТИМЕДИА»


Раздел «Мультимедиа» – главная страница сайта, фиксированное размещение от 3 до 7 дней. Наполняемость материала до 6 новостей в сутки. Главное фото материала размером 296*296, смена раз в 3 дня.


Размещение анонса в группах социальных сетей (Инстаграм Сторис, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ В ИНСТАГРАМ: 5000 рублей

ИНТЕГРИРОВАТЬ ВИДЕО В ПУБЛИКАЦИЮ: 2000 рублей


*НАПИСАНИЕ СТАТЬИ НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

3. ИНТЕРВЬЮ

Производство (написание) текста от 5000 до 10 000, индивидуальное оформление в «Tilda», фотосъемка


Размещение анонса в группах социальных сетей (публикация поста в Инстаграм, сторис Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники)

4. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ*

5. СПЕЦМАТЕРИАЛ (ЛОНГРИД)

Спецматериал — большой развернутый материал, направленный на поддержание имиджа.

Производство (написание) текста от 5000 до 10 000, индивидуальное оформление в «Tilda», фотосъемка, видеосъемка.


Размещение анонса в группах социальных сетей (публикация в Инстаграм, Сторис Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники)

6. ПРОИЗВОДСТВО

6.2. Написание статьи

до 2000 знаков — 6000 руб.

от 2000 знаков до 4000 знаков — 9000 руб.


6.3. Производство фотоистории от 15 000 руб.* – до 10 фото.

Включает в себя: выезд, работу фотографа, монтаж готовой истории (фото только для использования в публикации, покупка исходных фотографий в максимальном размере и качестве — индивидуально).

*съемки до 09:00 после 18:00, в выходные и праздничные дни вводится повышающий коэффициент 1,5


6.4. Производство видеосюжета

от 1 до 2 мин. — 30 000 руб.*

от 2 до 3 мин. — 40 000 руб.*

Включает в себя: выезд (не более 2 мест съемок в черте г. Томска), работу журналиста, оператора, монтаж сюжета.

*съемки до 09:00 после 18:00, выходные и праздничные дни вводится повышающий коэффициент 1,5

Повторный выезд съемочной группы по инициативе заказчика от 4000 руб. до 6000 руб.


Внимание!!! Последнюю неделю перед выборами на все цены вводится коэффициент: 1,2.

Оплата размещения или производства производится только из избирательного фонда.

Порядок оплаты: предоплата 100 %.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.