Политехникам выплатят двойную стипендию ко Дню студенчества

Двойную стипендию получат студенты, которые учатся по очной форме на бюджетной основе и являются стипендиатами осеннего семестра 2020/2021 учебного года, сообщает пресс-служба вуза.





Традиция выплачивать студентам двойную стипендию ко Дню российского студенчества существует в Томском политехе с 2013 года.Также в 2020 году ТПУ значительно расширил комплекс мер поддержки студентов в период распространения коронавирусной инфекции. На материальную помощь, дополнительные места для учебы в общежитиях, компенсацию проезда для иногородних и другие меры поддержки было потрачено более 100 миллионов рублей.





Согласно приказу врио ректора ТПУ А.А.Яковлева государственная академическая стипендия в вузе составляет 2048 рублей, государственная социальная стипендия 2606 рублей. Прожиточный минимум в России с 1 января 2021 года составляет — 11 653 рублей, в Томской области — 12 246 рублей.



