Политехникам выплатят двойную стипендию ко Дню студенчества

Двойную стипендию получат студенты, которые учатся по очной форме на бюджетной основе и являются стипендиатами осеннего семестра 2020/2021 учебного года, сообщает пресс-служба вуза.
Традиция выплачивать студентам двойную стипендию ко Дню российского студенчества существует в Томском политехе с 2013 года.Также в 2020 году ТПУ значительно расширил комплекс мер поддержки студентов в период распространения коронавирусной инфекции. На материальную помощь, дополнительные места для учебы в общежитиях, компенсацию проезда для иногородних и другие меры поддержки было потрачено более 100 миллионов рублей.
Согласно приказу врио ректора ТПУ А.А.Яковлева государственная академическая стипендия в вузе составляет 2048 рублей, государственная социальная стипендия 2606 рублей. Прожиточный минимум в России с 1 января 2021 года составляет — 11 653 рублей, в Томской области — 12 246 рублей.
Для справки: День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. История праздника тесно связана с Московским университетом. После подписания 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Сама святая Татьяна считается покровительницей всего российского студенчества.