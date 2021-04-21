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21 апреля,
2021
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Поликлиника медико-санитарной части № 2 возвращается к работе по профилю

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Поликлиника медико-санитарной части № 2 с 21 апреля вернулась к работе по профилю. Возобновление приема прикрепленного населения стало возможным с учетом снижения заболеваемости  COVID-19. 


Ранее поликлиника МСЧ № 2 была перепрофилирована для стационарного отделения респираторного госпиталя. Прием терапевтов с 9 ноября 2020 года проводился в помещениях общеврачебных практик (ОВП) на ул. Репина, 15 и Иркутском тракте, 156.


«С сегодняшнего дня пациенты, терапевтические участки которых до закрытия находились в основном здании больницы, смогут, как и прежде, обращаться в поликлинику. Во всех помещениях проведена заключительная дезинфекция», — сообщил главный врач второй медсанчасти Александр Холопов.


Для пациентов с признаками ОРВИ организованы кабинеты неотложной помощи с отдельным входом. Они будут работать с 8 до 20 часов.


Терапевтические участки микрорайона спичфабрики продолжат прием населения в ОВП на ул. Репина, 15. В помещении на Иркутском тракте, 156 в ближайшее время откроется пункт вакцинации.

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