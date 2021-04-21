Поликлиника медико-санитарной части № 2 возвращается к работе по профилю

Поликлиника медико-санитарной части № 2 с 21 апреля вернулась к работе по профилю. Возобновление приема прикрепленного населения стало возможным с учетом снижения заболеваемости COVID-19.





Ранее поликлиника МСЧ № 2 была перепрофилирована для стационарного отделения респираторного госпиталя. Прием терапевтов с 9 ноября 2020 года проводился в помещениях общеврачебных практик (ОВП) на ул. Репина, 15 и Иркутском тракте, 156.





«С сегодняшнего дня пациенты, терапевтические участки которых до закрытия находились в основном здании больницы, смогут, как и прежде, обращаться в поликлинику. Во всех помещениях проведена заключительная дезинфекция», — сообщил главный врач второй медсанчасти Александр Холопов.





Для пациентов с признаками ОРВИ организованы кабинеты неотложной помощи с отдельным входом. Они будут работать с 8 до 20 часов.



