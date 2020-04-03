Полиция задержала томича, который нарушил карантин после поездки за границу. Видео

Сотрудники полиции выявили 29 нарушений карантинного режима людьми, которые приехали из-за заграницы. Только за последние сутки полицейские проверили условия пребывания около 600 граждан и выявили пять нарушений.

Так один из нарушителей режима самоизоляции остановили на посту ДПС за Коммунальным мостом. Сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого должен находиться на карантине. Мужчину осмотрели врачи скорой, которые должны были решить, куда его направить — в домашнюю изоляцию или в обсерватор.

Также полицейские проверили больше 400 заведений на предмет соблюдения установленного администрацией области запрета деятельности. 2 апреля в селе Кривошеино выявили индивидуального предпринимателя, который не закрыл свое заведение. В отношении него составлен административный протокол. Всего за весь период выявлено четыре нарушения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина. За нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание или отравление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Если подобные действия приведут к смерти человека, наказание предусматривает штраф от одного до двух миллионов рублей либо ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.





В случае смерти двух и более человек нарушителю грозят принудительные работы на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.





В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. ​В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболело 4149 человек.





В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.









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