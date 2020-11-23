Полиция составила протокол в отношении матери, дочь которой выпала из окна

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения шестилетней девочки с четвертого этажа дома в Томске. Полиция составила в отношении матери административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей» КоАП РФ.

Напомним, шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа вечером 21 ноября. Ребенок смог самостоятельно встать, отряхнуться и пойти дальше. Девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи № 2.





«Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Ее состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному», — прокомментировал главврач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.





По словам Андрея Караваева, несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов.





По факту произошедшего Следственный комитет инициировал проверку. Установлено, что пострадавшая проживала с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома.