Полиция составила административные протоколы на родителей девочки, пропавшей 1 марта в Томске
Полиция составила административные протоколы в отношении родителей десятилетней девочки, которую вечером 1 марта искали в Томске, сообщили в УМВД по региону.
Десятилетняя Мария Головина ушла из дома в школу 1 марта, но до образовательного учреждения не добралась. Она не отвечала на звонки, начались поиски ребенка, к которым присоединились больше 100 волонтеров.
«Полицейские останавливали в потоке и проверяли все проезжающие автобусы и маршрутки. В итоге вечером на улице Новосибирской в городе Томске, на остановке общественного транспорта «43 школа», экипаж дорожно-патрульной службы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Томской области в составе капитана полиции Петра Кляйна и старшего лейтенанта полиции Николая Минакова остановил маршрутный автобус, в салоне которого стражи правопорядка обнаружили девочку и в последующем передали законным представителям. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — говорится в сообщении УМВД.
В отношении матери и отца составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Они направлены в комиссию по делам несовершеннолетних в администрацию Октябрьского района. Родители девочки уточнили редакции, что, несмотря на заявление полиции, Маша не стоит на профилактическом учете.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?