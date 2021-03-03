Полиция составила административные протоколы на родителей девочки, пропавшей 1 марта в Томске

Десятилетняя Мария Головина ушла из дома в школу 1 марта, но до образовательного учреждения не добралась. Она не отвечала на звонки, начались поиски ребенка, к которым присоединились больше 100 волонтеров.

«Полицейские останавливали в потоке и проверяли все проезжающие автобусы и маршрутки. В итоге вечером на улице Новосибирской в городе Томске, на остановке общественного транспорта «43 школа», экипаж дорожно-патрульной службы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Томской области в составе капитана полиции Петра Кляйна и старшего лейтенанта полиции Николая Минакова остановил маршрутный автобус, в салоне которого стражи правопорядка обнаружили девочку и в последующем передали законным представителям. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — говорится в сообщении УМВД.





В отношении матери и отца составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Они направлены в комиссию по делам несовершеннолетних в администрацию Октябрьского района. Родители девочки уточнили редакции, что, несмотря на заявление полиции, Маша не стоит на профилактическом учете.