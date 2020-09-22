Полиция проводит дополнительную проверку, связанную с отравлением Навального

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку в связи с появлением в СМИ видеороликов и новой информации, касающейся ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по СФО. Поводом для дополнительной проверки стали ролики, комментарии и интервью с различными версиями о причинах случившегося, которые появились в СМИ.

«В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции проведен обширный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в пресс-релизе.





Так, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки.





«22 августа менеджер проектов ФБК Марина Певчих уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию. В настоящее время ее местонахождение устанавливается. Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону, направление повесток в ФБК и по месту жительства, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Певчих не явилась», — отмечается в сообщении.





Также сообщается, что руководство томского линейного отдела МВД РФ направило запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, Швеции и Франции, но «на сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено».





В настоящее время следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов — доследственная проверка продолжается.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление в берлинской клинике после отравления ядом из группы «Новичок». По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.



В свою очередь разработчик «Новичка» считает, что для полного восстановления после отравления Алексею Навальному потребуется около года.





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