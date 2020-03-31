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31 марта,
2020
Новости

Полиция просит сообщать о нарушениях режима самоизоляции по «горячей линии»

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

Томские полицейские просят сообщать о фактах нарушения карантинных ограничений по телефону «горячей линии» УМВД России по Томской области 8 (3822) 49-99-94, телефону дежурной части УМВД России по Томской области 8 (3822) 27-12-20 или по телефону 02 (для стационарных телефонов), а также 102 (для сотовых операторов).


Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. За нарушение административного законодательства, связанного с несоблюдением карантинных ограничений, предусмотрена ответственность.


УМВД России по Томской области напоминает, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.


УМВД России по Томской области призывает граждан внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации и ориентироваться на официальные источники.

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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