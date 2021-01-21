Полиция предостерегла томских активистов от выхода на митинг в поддержку Навального

Активистам томского штаба Алексея Навального вручили предостережение об участии в митинге, который запланирован на 23 января. В тексте предостережения говорится, что мероприятие не согласовано и напоминается об ответственности за участие в нем. Вручил предостережение лично начальник управления полиции по охране общественного порядка полковник Олег Водянкин, сообщила руководитель штаба Ксения Фадеева.

Ранее замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных назвал призывы к участию в акции в поддержку арестованного Алексея Навального «спланированной провокацией». Несмотря на то что мэрия Томска не согласовала шествие, организаторы намерены его провести. Добавим, что подобные предостережения полиция вручила активистам не только в Томске, но и в других городах.

«В протоколе также указано, что Ольга 19 января в такое-то время опубликовала ролик, однако выяснилось, что ролик то был опубликован 20 числа. На выходе из зала суда ей было вручено предостережение от имени МВД, которое мы можем обжаловать в прокуратуру. Однако тут же прокуратура вручило точно такое же свое предостережение», — прокомментировала дело юрист Анастасия Васильева.

Так в Омске суд уже оштрафовал на 20 тысяч рублей координатора штаба Ольгу Картавцеву. Ей вменили организацию несанкционированного шествия, которое должно пройти 23 января.

В Новосибирске городской прокурор и мэр пожаловались на независимых депутатов Сергея Бойко и Хельгу Пирогову. В обращении мэра сказано, что «Бойко и Пирогова призывают жителей Новосибирска принять участие в митинге 23 января 2021 года». Обращение Бойко, по версии администрации, опубликовано в yuotube, а Пироговой — в TikTok. Рассмотрит жалобу на депутатов комиссия по этике.

Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.





В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.​ Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.







