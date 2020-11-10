Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту издевательств над томичом в реабилитационном центре

К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась томичка с просьбой помочь привлечь к ответственности сотрудников реабилитационного центра из Кемеровской области, где в течение нескольких месяцев находился ее родственник Г. Сам родственник уже не мог защищать свои права, так как в октябре в возрасте 59 лет скончался.

Название центра в сообщении пресс-службы не уточняется. Но приводятся цитаты из заявления мужчины, которое он успел подать в полицию.

В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Томской области уточняют подробности этой истории. Мужчина попал в реабилитационный центр после того, как умерла его жена. Томич не смог справиться с потерей и стал пить. Чтобы избавиться от алкоголизма, он обратился в один из томских реабилитационных центров. В мае мужчину перевезли в другой центр, который располагался на территории Кемеровской области.

После приезда меня приковали тяжелой цепью к кровати, на цепи я был около 20 дней, все это время не мылся… — говорится в заявлении. — Люди были постоянно голодные, нас могли просто не кормить, сказать, что все наказаны, бывало по неделе не давали хлеба… Часто наказывали электрошокером… Многих избивали… Группа получила наказание – всех мужчин и женщин перевязали между собой скотчем и заставляли так спать на полу, их было человек 25… На кухне дежурила В., она плакала и просила, чтобы ее освободили, она одна работала на кухне с двумя 20-литровыми канистрами, привязанными к ней… Многие просили их отпустить, например, М. просился домой, за это его раздевали до трусов и укладывали на голую сетку кровати… Я был запуган, с родственниками не дают связываться, а если кто-то звонит из родственников, то разговариваем на громкой связи, рядом стоит кто-то из работников администрации, каждый из нас боялся что-то лишнее сказать…

Доведенный до отчаяния томич ударил себя ножом, и только после этого его отвезли в больницу. Как только мужчина смог передвигаться, то сразу уехал из больницы и обратился в полицию. После этого ему на телефон начали поступать угрозы от директора реабилитационного центра.





Как позже стало известно родственникам мужчины, уголовное дело по его заявлению так и не было возбуждено.





«Из постановления юргинского отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что в отношении Г. никаких противоправных деяний не совершалось, на территории РЦ он находился по собственной воле. С такими выводами родственники покойного мужчины категорически не согласны», — отметили в пресс-службе томского омбудсмена.





Исходя из того, что пострадавший мужчина был жителем Томской области, Елена Карташова решила помочь его родным. Она обратилась к прокурору Кемеровской области с просьбой оценить законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному заявлению. Томский омбудсмен будет держать на контроле данную ситуацию.

