Полиция не увидела состава преступления в угрозах, поступавших томичке в Инстаграме

«6 сентября 2020 года в ОМВД России по Советскому району Томска поступило сообщение от жительницы областного центра по факту конфликта с малознакомым ей мужчиной. Сотрудниками полиции проведена проверка. Установлены и опрошены все участники конфликта. По материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сообщает региональное УМВД.







Напомним, Дарья в Инстаграме выставила фото с дырявыми колготками и подписью «ох уж эта мода». Ей написал один из подписчиков страницы и предложил эти колготки у нее купить. Девушка подумала, что это шутка и согласилась на встречу. Однако в день ее собеседник рассказал, что писал серьезно. Завязался диалог, в результате Дарье пришло сообщение с текстом «Я знаю, где ты живешь, у меня есть оружие...».



Дарья опубликовала пост в Инстаграме, где рассказала о случившемся. Собеседником девушки оказался Анатолий Волков, который на тот момент работал в лицее № 1 учителем физики. После публикации поста еще несколько человек обвинили Волкова в некорректном поведении. В результате из учебного заведения он уволился.





Все подробности истории можно читайте в нашем материале «Я знаю, где ты живешь».